Braz spacet er lekker op los in zijn nieuwe clip voor ‘Alien’

Woenselaar Braz is een van de meest veelzijdige artiesten van het moment. Elke clip en track die hij uitbrengt is totaal anders dan die ervoor. Zo is Plezier zomers en feestelijk, Testosteronbommen hysterisch en hilarisch en Down Syndrome een parodie op de Amerikaanse scene. Tijdens zijn Braz–sessies liet hij zelfs horen dat hij ongeveer iedere rapper in Nederland perfect kan nadoen. Inmiddels dachten we al zijn gezichten te kennen, maar nu laat hij nóg een nieuwe kant van zichzelf zien op de track Alien waarvan de clip hier in première gaat.

Op een lome synthproductie van Sam A La Bamalot laat Braz de grapjes even links liggen en fantaseert hij erop los over het leven, vrienden en ‘slet-ass grieten’. Ook pleit hij voor ‘iets minder sukkels en insta-ho’s’ om de wereld minder inhoudsloos te maken. Bij het liedje heeft zijn homie Teemong filmische beelden geschoten. Je ziet een introvert meisje dat vervreemd is van haar omgeving, en de bivakmutsen zijn ook weer uit de kast getrokken.

Videos by VICE

Bekijk de clip hieronder.