Braziliaanse supporters filmen hoe ze elkaar halfdood slaan in de straten van Recife

Terwijl een hoop mensen zich bezighouden met de Paralympische Spelen in Rio, besloten hooligans van Sport Recife een supporter van Santa Cruz halfdood te slaan op straat. Met losgeslagen planken en een schep gingen ze het slachtoffer te lijf.

Van de vechtpartij hebben ze gruwelijke beelden online gezet. Een paar van de daders zijn inmiddels opgepakt en aangeklaagd voor poging tot moord. Vorig jaar ging het ook al mis tijdens wedstrijden van de twee clubs uit Recife. Na een thuiswedstrijd van Santa Cruz besloot een supporter een wc los te trekken en van een balkon te gooien. De 23-jarige supporter Everton Felipe Santa kreeg de pot op zijn hoofd en was op slag dood.

Het gaat er hard aan toe in Recife, maar de rivaliteit tussen Sport Recife en Santa Cruz is nog niet eens de zwaarst beladen derby uit de stad. Sport Recife is van oudsher de grootste vijand van Nautica, de derde club uit Recife. Ook bij die duels loopt het altijd uit de klauwen, tot afgelopen jaar. Toen kwam Sport Recife op het briljante idee om moeders van hooligans in het stadion in te zetten als security. Het werkte. Die wedstrijd bleef het rustig en niemand in het stadion werd gearresteerd.

Maar op de straten is het nog altijd oorlog als clubs uit Recife het tegen elkaar opnemen. Er zit dus maar een ding op. De moeders moeten betaald worden om naast het beveiligen van het stadion ook de straten op te gaan. Als je oog in oog staat met iemand in een fluoriserend hesje met “veiligheidsmoeder” op haar rug, denk je wel drie keer na voordat je iemand met een plank of een wc te lijf gaat.

