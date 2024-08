Deze zeven artiesten wil je gezien hebben op BRDCST

Belgische post-punk, Turkse psychedelica of futuristische hiphop uit Londen, de timetable van BRDCST zit helemaal vol, vol toppers. Op acht verschillende locaties krijg je zo’n gevarieerde line-up voorgeschoteld dat ze zelfs bij de Lunch Garden zouden zeggen: dat is nog eens een buffet.

Maar aangezien je in je dagelijkse leven al genoeg keuzestress hebt, kozen wij – geheel subjectief en zeker niet met onschuldige hand – zeven opmerkelijke gerechtjes uit waarvan jij volgende week slechte Instagram-foto’s en Stories van kan gaan maken. Dat kan met wat geluk zelfs met een (bijna) lege portemonnee, als je meedoet met onze wedstrijd, helemaal onderaan dit artikel.

De muziek van de Caraïbisch-Belgische Charlotte Adigéry kunnen we omschrijven als donkere en catchy r&b-elektronica. De Gentse artiest heb je al eerder kunnen horen in het voormalige, url-geïnspireerde soloproject WWWater.

Als Charlotte Adigéry werkt ze nu samen met Bolis Pupul, waarmee ze iets ruwere en dansbare synthpop maken. Dat lukt vrij goed, want Charlotte heeft net nog het Australische voorprogramma van Neneh ‘Buffalo Stance’ Cherry verzorgd.

Gelukkig speelt ze op donderdag 4 april gewoon bij ons, in de AB BOX om 21u.

De Poolse Kornelia Binicewicz is een gepassioneerde platenverzamelaar van vrouwelijke, Turkse artiesten uit de jaren ’60 en ’70. Zo gepassioneerd dat ze tijdens een reis naar Istanbul 30 kilogram aan platen heeft gekocht. (We gaan ervan uit dat ze niet met Ryanair vloog.) Vrouwen in de Turkse muziekwereld blijven erg onopgemerkt en daar wou de Poolse iets aan doen. Dankzij DJ Kornelia kun je heel BRDCST lang gaan buikdansen op de nieuwste indierage: Turkse psychedelica.

Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 april telkens om 22u in de Bonnefooi.

Steven Umoh is opgegroeid in Nigeria, maar verhuisde naar Londen om rapper te worden. Zijn muziek is politiek en de klanken gaan terug naar zijn Afrikaanse roots. Racisme en de representatie van zwarte mensen in de media zijn thema’s die je in zijn album Bassey zeker gaat horen. Obongjavar mocht in Parijs al de prestigieuze tentoonstelling van Jean-Michel Basquiat openen. Volgens ons ben je dan goed bezig.

Zoek hem op zaterdag 5 april om 20u in de AB BOX.

Nu moet je even goed opletten, want er komen veel dure woorden aan. Aisha’s muziek is een spirituele reis waarin ze muzikale grenzen oversteekt door deconstructieve rave beats, radicale trance en r&b met elkaar samen te brengen. In combinatie met haar unieke, goddelijke stem word je meegenomen naar haar hyperpersoonlijk universum. Ook haar multiculturele roots – Zwitsers, Nepalees en Tibetaans – weerklinken in haar werk.

Niets van begrepen? Ontdek Aisha Devi op vrijdag 5 april om 21 uur in La Machine.

Alsof Benjamin John Power al niet de beste naam in de geschiedenis van namen is, gaat Benjamin ook nog eens door het leven als Blanck Mass. In die hoedanigheid maakt hij geluid dat ergens tussen ambient en experimentele electro zit. Schrik niet, Blanck Mass is verrassend dansbaar en zeker live, met de nodige visuals, zijn de optredens een indrukwekkende ervaring.

In 2017 stond hij op Dour en op zaterdag 6 april in de AB CLUB om 23u.

Rauwe energie, brutale punk en Luikse furie. Als je denkt dat punk niet meer vernieuwend kan zijn, heb je Cocaine Piss nog niet beluisterd. Hun muziek is vuil, provocatief en gemeen, maar hun boodschap is dat zeker niet. Zo is bijvoorbeeld gendergelijkheid een belangrijk thema in hun werk. De optredens zijn intens en heel kort – als je bier gaat halen heb je het gemist – waardoor ze hun spontaniteit niet verliezen en jou op die manier euforisch en een beetje gedesoriënteerd achterlaten. Van al dat moshen, dan.

Cocaine Piss speelt op zaterdag 6 april om 21u in Café Central.

Ze zijn dé Belgische post-punkband van het moment. Het vijftal is herkenbaar aan de duistere melodieën in hun muziek en werd opgemerkt door Raf Simons waardoor ze mochten optreden op de Paris Fashion Week. De Limburgse band is de perfecte afsluiter van BRDCST.

Laat Whispering Sons je meenemen naar de donkere jaren tachtig op zondag 7 april om 21u30 in de AB BOX.

