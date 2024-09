Lil B excuseert zich voor zijn diss naar The Weeknd

Soms valt het leven tegen en nemen onze emoties de overhand. Zoals nu bijvoorbeeld bij de meestal erg vriendelijke Lil B, die zonder enige waarschuwing op Twitter en op zijn nummer 4 Tha Record “Fuck The Weeknd” zei. Zoals je je kan voorstellen was het internet even met stomheid geslagen en vroeg iedereen zich af wat deze ongein moest betekenen tussen de humeurige popartiest en de leider van onze almachtige bitchmob Task Force. Gelukkig sprak de Based God onlangs in een coverstory met ILY over het hele gebeuren, waarbij hij gelijk zijn grootste talent liet zien: sorry zeggen.

Volgens Lil B ontstond de onenigheid doordat Abel hem unfollowde op Twitter. “Ik wil me verontschuldigen en mijn woorden “Fuck The Weeknd” terugnemen, zei Lil B. “Ik dacht terug aan dat moment vroeg me af waarom ik dat ook alweer deed. Het was dom van me. The Weeknd is een goeie gast en ik wil dat hij dat weet. Ik sprak een keer met hem voor alles ontplofte, en hij vertelde me hoe hij zich voelde. Ik wil echt mijn excuses aanbieden voor wat ik heb gezegd.” Als er één les is die we hiervan kunnen leren, is het wel dat Lil B een grote mond heeft, maar een klein hartje. We zullen altijd trots op je zijn Lil B. Liefde voor jou.