‘Breathe’ van OIJ klinkt als een onweerswolk

Producer/songwriter Valentijn Crouwel houdt van Japan, en niet zo’n beetje ook. Hij heeft zelfs zijn project OIJ ernaar vernoemd: die letters staan voor ‘Only in Japan’. Dat is een uitdrukking die waarschijnlijk vaak gebruikt wordt na het zien van een bepaald soort tekenfilm (je weet wel, met tentakels erin).

De Amsterdammer begon twee jaar geleden met het maken van vrolijke elektronische liedjes. Dat het leven niet alleen maar lol is, hoor je in zijn nieuwste track Breathe, waarin Crouwel met een haast gebroken stem zingt hoe hij in angst leeft. Door de kletterende percussie en zware teksten waan je je in een grijze onweerswolk. Zijn boodschap: vergeet niet te blijven ademen. Ook niet als je iets voelt kriebelen aan je been, en je vanuit je ooghoek een stukje tentakel voorbij ziet schieten.

Videos by VICE

Breathe staat op OIJ’s nieuwe EP Wabi Sabi, die op 30 juni uitkomt.