Goed nieuws: je brein kan herstellen van te veel zuipen

Goed nieuws voor drinkers: onderzoekers in de VS hebben ontdekt dat de hersenen van mensen die aan alcoholgerelateerde aandoeningen lijden en ongeveer 7,3 maanden geen alcohol dronken significante structurele verbeteringen vertoonden, wat suggereert dat er opmerkelijke herstelkracht mogelijk is. De “resultaten ondersteunen de adaptieve en voordelige effecten van aanhoudende soberheid op structureel herstel van het brein,” aldus het onderzoek.

Consumptie van alcohol kan op de lange termijn cognitieve beperking en veranderingen in de breinstructuur veroorzaken. Hoewel het bekend is dat delen van het brein kunnen herstellen door onthouding, heeft dit onderzoek in het bijzonder het behoorlijk vette vermogen van ons brein om zichzelf te repareren specifieker kunnen demonstreren, en over een veel langere periode dan voorheen is onderzocht.

Videos by VICE

Het onderzoek gebruikte MRI om de hersenen van de deelnemers te meten, die allemaal last hadden van alcoholgerelateerde aandoeningen. De onderzoekers bestudeerden de corticale dikte – oftewel de dikte van de buitenlaag van het brein, die een belangrijke rol speelt bij cognitieve functie – gedurende 7,3 maanden van onthouding. “We stellen voor dat corticale dikte het aantal cellen en hun dichtheid in een corticale kolom weerspiegelt, en/of het formaat van neuronale cellichamen, het aantal stekels en synapsen en de mate van myelinisatie,” aldus het onderzoek.

Het onderzoek had ook veelbelovende resultaten voor mensen die voor kortere tijd geen alcohol drinken. “Ons team en andere onderzoekers hebben bij twee tot vier weken onthouding snel herstel van breinvolume geobserveerd in meerdere gebieden van het brein, bij mensen met alcoholgerelateerde aandoeningen,” vertelt dr. Timothy Durazzo, klinisch neuropsycholoog en professor psychiatrie en gedragswetenschappen aan Stanford University School of Medicine, aan VICE.

“Bij 19 van de 34 gemeten breingebieden hebben we in de eerste maand van onthouding een sneller herstel van corticale dikte geobserveerd dan in de volgende 6-7 maanden. Ons onderzoek heeft als eerste zo’n herstelpatroon voor dikte van de hersenschors gedemonstreerd.”

Hoop je nu dat je een superbrein zult krijgen als je meedoet aan Dry January? Dan heb je als gematigde drinker pech – dit onderzoek gaat niet echt over jou, volgens Durazzo. Alle proefpersonen consumeerden gemiddeld 13 alcoholische dranken per dag in een periode van 12 maanden voordat ze aan het onderzoek meededen.

“Het is onwaarschijnlijk dat individuen die de aanbevolen hoeveelheid alcohol voor mannen en vrouwen consumeren significante schade aan hun breinstructuur en cognitieve functies zullen oplopen,” zegt hij, eraan toevoegend dat het hersenletsel dat te zien is bij mensen met “alcoholgerelateerde aandoeningen of risicovol drankgebruik” niet alleen aan de effecten van alcohol te danken is.

“Bijkomende aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en sigaretten roken kunnen onafhankelijk bijdragen aan het hersenletsel en de gecompromitteerde cognitieve functies die worden geassocieerd met alcoholgerelateerde aandoeningen of risicovol drankgebruik, of die verslechteren. Een slecht dieet, slechte slaap en een gebrek aan beweging zouden er ook aan kunnen bijdragen,” legt hij uit.

“Effectieve behandeling van zulke bijkomende aandoeningen, en verbeterde voeding, slaap en beweging zouden het herstel van breinbiologie en andere orgaansystemen op korte en lange termijn met onthouding kunnen vergroten.”

Toch toont het onderzoek aan dat er licht aan het einde van de tunnel is voor iedereen die lijdt onder, of in herstel is van, alcoholgerelateerde aandoeningen. Als jij dat bent, of iemand van wie je houdt, dan lijkt het er – in ieder geval vanuit een fysiologisch perspectief – op dat je je niet hoeft te voelen alsof het kwaad al is geschied.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.