‘Brieing’ is de trend waarbij chique dames op leeftijd MDMA in hun kaas proppen

Als vrouw van middelbare leeftijd met enorm veel geld is het nog niet zo makkelijk om tevreden te zijn met het leven. Ik bedoel, waar moet je in vredesnaam voldoening uit halen in die verloren uurtjes tussen het aquafitnessen en het refreshen van de webwinkel van Cora Kemperman? Blijkbaar is het antwoord drugs!

Om eerlijk te zijn, is het antwoord op die vraag meestal drugs. Maar in plaats van dat ze een paar ritalinpillen van zoonlief in hun perfect gehydrateerde handen schudden, is een groep chique Britse dames overgestapt op MDMA… maar dan wel geserveerd op de kaasplank.

Een 50-jarige dame, die zichzelf omschrijft als zakenvrouw, vertelde aan Metro dat ze MDMA-feestjes organiseert in haar huis in Londen. Het zijn avonden waarop haar vriendinnen langskomen en allemaal kwartjes brie vol ecstasy poppen. (Blijkbaar behandelt deze vrouw haar vriendinnen alsof ze Cavalier King Charles-spaniëls zijn, die met snoepjes moeten worden misleid om hun hartwormmedicatie te nemen.)

“We leken niet meer zoveel te lachen als toen we jonger waren. Het leek alsof er altijd barrières waren,” verzuchtte ze. “Dus stelde een vriendin voor om met z’n allen MDMA te nemen, zodat we ons open konden stellen naar elkaar en betere vrienden konden worden.”

Ze noemden het “brieing” en het werkte – het resulteerde ongetwijfeld in een avond waarop ze om de beurt hun wangen tegen het koele marmer van hun Eero Saarinen-eettafel drukten. “Er gebeurde veertig minuten lang niet zoveel, maar daarna leken de kleuren van het tapijt levendiger en voor ik het wist had ik met een oude vriendin een diepgaand gesprek over het seksleven waar ik van droomde,” zei ze. (We zeggen het toch maar even: wij wisten dit allang. Oké, toen ging het wel over hard gaan op triple-crèmekazen, zonder drugs, maar toch.)

Die eerste avond is inmiddels een jaar geleden, en de vrouw zei dat ze sindsdien een soort pionier is geworden. Ze werd uitgenodigd op brieing-feestjes die door anderen werden georganiseerd. “Het zo’n middenklasse-achtige manier om drugs te gebruiken,” zei ze, alsof je nog niet genoeg reden had om hetzelfde gezicht te trekken als die ene verbaasde blonde gast van dat gifje.

Het ongelooflijke is dat deze dames MDMA op de verantwoordelijke manier lijken te nemen. De Global Drugs Survey heeft een checklist voor beginnende MDMA-gebruikers, waarop staat dat het belangrijk is om het met vrienden te doen, om op een veilige en vertrouwde plek te blijven en dat je ervoor moet zorgen dat je de volgende dag geen verplichtingen hebt. (Dus meld je maar af voor dat aquaspinningklasje morgenochtend.)

Doe het rustig aan, dames, en blijf veilig. En probeer misschien wat andere kazen uit – brie is vreselijk moeilijk uit een licht doorschijnend linnen blouseje te krijgen als je iets morst.

