Briljante foto’s van een bruisend Afropunk Festival in Brooklyn

Het thema dit jaar was ‘The People Resist’. En dat sluit nogal goed aan bij de missie van het dertien jaar oude muziekfestival in Brooklyn, wat als doel heeft om een safe space te creëren voor zwarte mensen van alle achtergronden – een plek waar je jezelf kan laten zien zoals jij wil en ondertussen kan genieten van live rock, R&B en hiphop. Het jaarlijkse feest bestaat uit twee dagen lang concerten en een rommelmarkt. Inmiddels is het een van de grootste muziekfestivals van de wereld, en er zijn ook edities in Atlanta, Parijs en Johannesburg.

Seksisme, racisme, leeftijdsdiscriminatie, validisme, homofobie, vetvrees en transfobie waren allemaal verboden op het festival, zoals te lezen viel op grote banners naast alle podia. Voor veel mensen is het festival meer dan een feestje waar duizenden mensen van over de hele wereld samenkomen – het staat in het teken van de heropleving van zwarte cultuur. Afropunk wordt gezien als een veilige plek waar vrijheid niet wordt ingeperkt door sociaal-normatieve paradigma’s. Op het festival wemelt het er van pret en plezier, en dat is hartstikke besmettelijk.

Op de line-up dit jaar stonden Janelle Monae, Erykah Badu, Tyler the Creator, Pusha T en Kaytranada, en bands als Nova Twins, Black Pantera en BLXPLTN. De documentaire over zwarte subcultuur van James Spooner uit 2003, Afro-Punk, was ooit de inspiratie om met het festival te beginnen – toen ging het om een handjevol mensen dat samenkwam bij de Brooklyn Academy of Music, nu komen er meer dan 60.000 mensen op af in het Commodore Barry Park midden in Brooklyn.