Bringhim geeft op ‘Sur Mon Nom’ een shout-out aan zijn Belgische rapcollega’s

Misschien ken je Caballero en JeanJass wel van hun samenwerkingen met de huidige koning van de Brusselse rap, Roméo Elvis. Als je je een beetje verdiept hebt in de Belgische scene ken je het duo ongetwijfeld ook van hun track Sur Mon Nom. De twee maakten daarmee een bescheiden internethit, en de Vlaamse Bringhim is nu ook op de beat van dit nummer gesprongen.

De rapper komt daarbij niet in het Frans of met een dialect, maar pakt de Engelse taal op. De Belgische rapgame is vele talen rijk, maar Bringhim is zo vriendelijk om zijn rapcollega’s een shout-out te geven. Zijn ‘Congo-river-flow’ en gelaagde vocals passen perfect bij de productie van de originele track en gaan je nekspieren trainen. Beluister het nummer hieronder: