Bringhim stapt volledig onafhankelijk de rapgame binnen met ‘Every Summer, Every Winter’

Het is zover jongens: tijd om toe te geven dat België het hiphopvirus flink te pakken heeft. Nieuwkomers als Woodie Smalls, TheColorGrey en het Brusselse Stikstof zetten mooie stappen en ook Bringhim Backalive mag in dat rijtje. De twintiger – hij heet Théophore Kabeya Tama – woont in Gent, maar rapt alsof hij geboren en getogen is in Amerika. Bringhim was negen jaar oud toen hij zijn eerste raps en producties maakte, en een paar jaar later tekende Vangarde Music hem en maakte hij onder andere bangers als deze.

Een jaar later – we zijn nu aan het einde van de zomer van 2016 – stapte hij op bij Vangarde en sloeg zijn eigen weg in met het label L.O.V.E.Life. Er staat heel wat nieuw materiaal te wachten voor Bringhim.

Check hieronder de video voor Every Summer, Every Winter. De clip brengt het afgelopen jaar van de jonge artiest in beeld. De track heeft een harde beat en een refrein dat je al na een keer luisteren kunt meezingen. De track werd geproduceerd door Jeremy “Backpack” Miller, bekend als die kerel die ook beats maakt voor Rae Sremmurd.