Britney Spears kondigt een nieuw album en “het begin van een nieuw tijdperk” aan

Britney Spears, het vrolijkste mens op Instagram, is terug. Meer terug dan ooit. Ze richtte zich gisterenavond tot Twitter om haar nieuwe album Glory aan te kondigen. De verwachtte releasedatum is eerder dan je denkt: 26 augustus.

Ze omschrijft het album als een “nieuw begin”, wat fijn is voor Britney want ze heeft een paar onrustige jaren gehad. Ze bracht vorig jaar een nummer uit met Iggy Azalea en vorige maand kwam daar het liedje Make Me bij samen met G-Eazy, maar echt overspoelt met Britney Spears zijn we niet. De aankondiging komt dus best als een verrassing. Maar als ze een beetje goede songwriters om zich heen heeft verzameld – en de geschiedenis wijst uit dat ze dat kan – kan het zomaar positief uitpakken. Maar dan moet ze wel Iggy Azalea op gepaste afstand houden.

Videos by VICE

Britney tweette ook dit direct na de aankondiging:

Klinkt spannend, niet? Ze lanceerde vorige maand een parfumlijn met diezelfde naam.