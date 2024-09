Als je niet vrolijk wordt van Britney’s instagram, heb je waarschijnlijk een hart van steen

Happy Sunday A photo posted by Britney Spears (@britneyspears) on Apr 17, 2016 at 7:11pm PDT



Britney Spears heeft zonder twijfel de vrolijkste instagramfeed die je ooit gaat tegenkomen. Mijlenver verwijderd van de perfect gecureerde feeds van je favoriete sterren, die enkel sexy foto’s in perfecte belichting posten. Brits Instagram is oprecht, inclusief uitgelopen mascara.

We hoeven niet meer te zeggen dat Britney Spears een mooie, getalenteerde vrouw, is met buikspieren om van te dromen. Ook al heeft ze niet het zakelijke talent van Beyoncé, domineert ze niet onafgebroken het nieuws met controversiële acties zoals Miley of Lady Gaga, toch is Britney een vaste waarde in de popwereld, met een immens erfgoed waar je altijd op terug kan vallen.

Videos by VICE

Als tiener die …Baby One More Time zong, veranderde ze de popmuziek voor altijd, als jonge vrouw met een eigen geluid en persoonlijkheid. Ze zette de toon voor popmuziek uit de jaren ‘00. Toch was het – naast haar triomfen in de hitlijsten en haar beheersing van de muziekvideo als kunstvorm – vooral haar publieke inzinking in 2007 en het daaropvolgende herstel dat haar de onbetwiste teen queen maakte. Vanzelfsprekend smult iedereen van drama, en al helemaal dat van Britney: gereduceerd tot een vrouw met opengesperde ogen, kaalgeschoren hoofd en een paraplu in de hand, en later vastgebonden op een brancard. Ze werd een figuur dat de media en haar fans zonder enige twijfel zouden verdedigen, voor eeuwig en altijd. Uiteindelijk was die kwetsbaarheid niet haar achilleshiel, maar juist wat haar gemaakt heeft.

Waarschijnlijk is het daarom ook zo makkelijk voor haar om gewoon de eerste selfie die ze maakt – zonder filter – te posten, en erop los te instagrammen dat het een lieve lust is. Terwijl wij bezig zijn met uit een half biljoen selfies de beste te kiezen, geeft Britney geen fuck en post ze gewoon de eerste die ze maakt. Met uitgelopen make-up, warrig haar en soms hilarische gezichtsuitdrukkingen is Britney gewoon zichzelf, op een manier waar wij slechts van kunnen dromen. En waarom zou ze zich ook anders voordoen? We weten al dat Britney episch is – we hebben de filmpjes en optredens gezien – zij heeft geen behoefte aan geveinsde perfectie om zichzelf mee te bewijzen.

A photo posted by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 8, 2016 at 10:15pm PST

Good morning 2016! Don’t mind the little bruise on my forehead… Ran into a pole A photo posted by Britney Spears (@britneyspears) on Jan 1, 2016 at 2:18pm PST

LOL – dit bijschrift.

Terwijl we andere artiesten labellen als ‘echt’ als ze selfies zonder make-up posten, bedoelen we eigenlijk alleen het talent om hun foundation onzichtbaar te laten lijken, nadat ze uren bezig waren met Adobe Photoshop. Britney doet dat niet. Wanneer we zeggen dat “Britney echt is,” dan bedoelen we eigenlijk: “damn girl, je verstopt niks!”

Het enige dieptepunt is die keer dat ze haar rug probeerde te photoshoppen. Omdat ze als instagrammer nog het meest lijkt op een moeder voor wiens gedrag je je schaamt, viel het gelijk op. Toch nemen we het haar niet kwalijk: we zouden er allemaal zo uitzien als we een perfecte driehoek uit onze rug zouden snijden. Het voorval was in de eerste plaats een geheugensteuntje dat Britney het beste is zoals ze is. Haar echte zelf is veel fascinerender dan de gemaakte bullshit waar celebs elke dag mee wegkomen.

A photo posted by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 14, 2016 at 11:47am PST

Er staat ook heel wat onzin op de feed van Britney, van vreemde uitspraken (variërend van inspirerend tot meme), tot foto’s van schattige baby’s. Inderdaad, ze is zoals je tante die het verschil niet snapt tussen een like en een share en onbedoeld een heleboel inspirerende verhalen post over wonderbaarlijke dingen. Het grote verschil is dat Britney niet vervelend is, maar briljant.

A video posted by Britney Spears (@britneyspears) on Mar 31, 2016 at 9:24pm PDT

Toegeven, Britney post uitspraken uit de Bijbel, maar ze post ook memes. Mijn favoriete quote die ze tot nu toe gepost heeft is er eentje over volwassen zijn – het doet je denken aan iets wat een vriend om zes uur ’s ochtends zou posten als-ie dronken thuiskomt. Zou Britney een vriend van me kunnen zijn?

#tbt A photo posted by Britney Spears (@britneyspears) on Mar 31, 2016 at 3:06pm PDT



Dan gooit ze achteloos een selfie online met Leonardo DiCaprio en weet je weer heel goed: dit is Britney, bitch. Dat is de aantrekkingskracht van Britney en haar fantastische instagramaccount – je zou makkelijk kunnen vergeten dat je naar het leven van een van de grootste popsterren van onze generatie aan het kijken bent, op een paar momenten na, als ze je per ongeluk terug de realiteit insleurt aan de hand van een oprechte foto met DiCap. Het allermooiste aan de feed van Britney zijn de foto’s die bewijzen dat ze de liefste, trotste en leukste moeder ter wereld is, zelfs zonder het erin te wrijven. Daar ligt veel van de aantrekkingskracht van Britney’s Instagram: ze stelt haar wonderlijke leven tentoon zonder lange, dweperige onderschriften waar je van moet overgeven.

A photo posted by Britney Spears (@britneyspears) on Jan 1, 2016 at 4:39pm PST

De Instagram van Britney is, op een vreemde manier, enorm intiem. Britney heeft geen team van professionals die haar volgen om te zorgen dat al haar foto’s er gelikt uitzien, zoals Rihanna, Beyoncé of Kim Kardashian. Ze laat haar leven op dezelfde manier zien zoals iedereen die je persoonlijk kent het zou doen.



Enough said A photo posted by Britney Spears (@britneyspears) on Dec 10, 2015 at 3:32pm PST

En dan is er nog de onverklaarbare stockfoto van maïs.

It’s honestly too good to be true mmmm A photo posted by Britney Spears (@britneyspears) on Jan 19, 2016 at 11:18am PST

Ze is zich ook aan het klaarmaken voor een spectaculaire comeback in mei, met haar nieuwe single, Make Me (Ooh) (ik vraag me af waar dat over gaat!) en een show op de Billboard Awards op 22 mei. Over haar negende langspeler worden ondertussen uitspraken gedaan als “helemaal anders” en “erg onverwacht”. Britney vertelde aan V Magazine dat ze de tijd neemt voor het nieuwe album. Al doet een blik op haar instagramfeed je vermoeden dat haar werk niet altijd op de eerste plek staat.

Maar er is meer aan Britney’s instagramfeed dan schattig, onvoorspelbaar en totaal onlogisch gedoe. Nadat we de inzinking van Britney in de jaren ‘00 zagen, is er berusting te vinden in haar oprechtheid. Het laat ons zien dat we alles kunnen doorstaan, omdat Britney dat ook kon.