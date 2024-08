Broad City is een van de weinige series die écht over vriendschap gaat en niet over liefde

Afgelopen week was het voor de feministische stonerfans eindelijk zover: de eerste aflevering van het vierde seizoen van Broad City, de grappigste serie van de 21ste eeuw, kwam uit.

Sinds dag één ben ik fan van Abbi en Ilana, de twee vriendinnen uit New York die in de serie zo heten, maar ook in het echt. Niet alleen blowen ze gigantisch veel, wat ook wel eens verfrissend is voor vrouwelijke personages, maar ook herken ik me in alles wat ze meemaken. Bijvoorbeeld in hoe het is om bijna dakloos te zijn, verschrikkelijke baantjes en bazen te hebben voor nul geld, en hoe het patriarchaat je er elke dag onder probeert te krijgen.



Nog een belangrijkere reden waarom ik Broad City fantastisch vind: de serie is een uitzondering op het klassieke liefdesnarratief waar zoveel series en films uiteindelijk op uitdraaien. Ook Friends, New Girl of Sex and the City lijken in eerste instantie over vriendschap te gaan, maar werken uiteindelijk allemaal toe naar een verhaal over het vinden van een partner. Broad City niet: de serie laat zien dat je niet afhankelijk hoeft te zijn van liefde en mannen (en/of vrouwen) om je vrouwelijkheid te laten gelden.

Natuurlijk daten de hoofdpersonen – twee jonge vrouwen uit de grote stad – regelmatig, maar de nadruk ligt op de karakters zelf en op de intense vriendschap die zij samen hebben. En gelukkig zet de eerste aflevering van het vierde seizoen dit voort; het is zelfs een ode aan hun vriendschap. In een flashback gaan we terug naar het moment waarop Abbi en Ilana elkaar ontmoeten, wat verpakt is in twee scenario’s (net zoals in Sliding Doors, met Gwyneth Paltrow): eentje waarin ze de metro wel halen en de slechtste dag van hun leven hebben, en eentje waarin dit niet gebeurt. Maar in beide gevallen raken ze bevriend – zelfs iets lulligs als toeval of een speling van het lot houdt ze niet uit elkaar.



Dit is wat ik leerde over vriendschap door naar Broad City te kijken.

Abbi en Ilana voor de gesloten deuren van de metro, het begin van een intense vriendschap

De ideale vriend is de extreme versie van jezelf

Soms heb je een vriend nodig die ideeën in je naar boven haalt waar je zelf nooit op zou komen. Ilana overtuigt Abbi op de eerste dag dat ze elkaar kennen een tattoo te nemen (van Oprah Winfrey). Maar Ilana zorgt er ook voor dat Abbi haar huisgenoot opbelt om duidelijk te maken dat diens vriendje niet voor altijd in hun huis mag blijven wonen – iets wat later veel ellende bespaart.



In de eerste aflevering van het seizoen loopt Abbi, in een wereld waarin ze Ilana niet heeft ontmoet, tegen een straatverkoper aan die haar nat spuit met een waterpistool, “als ze dat niet al was,” zegt de verkoper. Het lukt haar niet om hem van repliek te dienen met een vlotte opmerking.



In de herhaling van deze situatie maar dan mét Ilana, laat Ilana de man niet zomaar wegkomen met deze lompe, seksistische grap en foetert hem compleet uit.



Ilana grijpt elk moment aan om iets seksistisch of racistisch aan de kaak te stellen, iets waarmee ze soms het tegenovergestelde bereikt. Abbi ziet misschien hetzelfde maar weet zich er geen houding mee, terwijl Ilana nooit haar mond zou houden. Bovendien is Ilana in voor alles en zit Abbi liever op de bank een serie te kijken. Samen trekken ze elkaar als het ware recht.

Het is goed om lui te zijn

In Broad City gaat het lui-zijn hand in hand met wiet. De wietverheerlijking kan soms een beetje Amerikaans aandoen, en er zijn genoeg mensen die helemaal niet lekker gaan op cannabis, maar de stonercultuur hoeft niet jouw cultuur te zijn om de ultieme luiheid te ervaren. Bovendien zorgen de makers van de serie dat wiet ook voor vrouwen is, een feministische daad op zich.

En door die wiet worden de twee vrouwen de belichaming van liever lui dan moe, van vervelen en van niets doen. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 7 mensen last van een burn-out. Dus in een wereld waarin iedereen het zo druk mogelijk heeft is het nogal verfrissend om een serie te zien waarin je er geen wereldse carrière op na hoeft te houden om in te zien hoe leuk het leven is. Je hoeft jezelf geen burn-out in te werken. Wanneer Ilana en Abbi de metro missen en dus te laat komen op werk, besluiten ze dat ze beter kunnen gaan blowen dan te gaan werken.



Ze representeren zelfs het tegenovergestelde van een carrière. Abbi heeft dan nog wel enige ambitie om door te breken met haar kunst. Zo hing ze met haar illustratie van een hamburger in een vegetarische broodjeszaak, en verdiende ze een keer veel geld met een racistische reclame voor een datingwebsite. Maar daar blijft het zo’n beetje bij – verder is er niet bepaald sprake van concrete toekomstplannen.



En ze laten zien dat wanneer je geen baan hebt – of een lullig bijbaantje als schaamhaarontstopper in de plaatselijke sportschool – je daadwerkelijk geen geld hebt om naar een concert van Lil Wayne te gaan of überhaupt de poortjes van de metro doorkomt. En juist dat dat voelt aan als vrijheid. Samen rondhangen in de stad, zonder fomo, is het meest chille aan een vriendschap.



In een vriendschap is spanning niet raar

Bij een hechte vriendschap komt liefde kijken. In Sex and the City en Girls draaiden de vriendschappen altijd om een groepje vriendinnen. Broad City is gericht op twee vrouwen, waardoor de spanning meer voelbaar is. Alhoewel ze waarschijnlijk nooit met elkaar zouden flikflooien, blijft Ilana maar opmerkingen maken dat Abbi verliefd op haar is. Soms gaat ze net te ver, zoals op het moment dat ze Abbi verbiedt een andere beste vriend te hebben – alsof ze dan vreemd zou gaan.



Misschien moet je een obsessie hebben voor elkaar om alles van elkaar te willen weten. Dat betekent niet dat je verliefd bent of seks ambieert. Het is juist een vorm van ware (vriendschaps)liefde als je alles van iemand wilt weten, terwijl je er geen seks mee wilt.

Ode aan de toevallige vriendschap

Soms ontmoet je iemand die een vriend van een vriend is en die je per toeval op een dronken avond leert kennen. Je weet dat er een goede vriendschap in zou kunnen zitten, maar hey, je bent druk/hebt genoeg vrienden/hebt een relatie die je moet onderhouden. STOP. Koester die vriend.



Dank het lot voor deze nieuwe toevallige vriend. Het komt niet vaak voor dat je opeens een zieke klik hebt met iemand, en het is makkelijker om die nieuwe persoon niet te vragen om samen op een bankje voorbijgangers te bekijken/wiet door je neus te inhaleren. Doe het wel! Je hoeft niet alleen geïnteresseerd te zijn in nieuwe contacten als ze op potentiële sekspartners kunnen uitlopen. Ilana en Abbi spraken elkaar in beide scenario’s aan en besloten om samen de rest van de tijd door te brengen – en ze zijn nu nog steeds bij elkaar.



Ik ben dolverliefd op Broad City, in vriendschappelijke zin, en kan niet wachten op een Nederlandse versie. Yas Queens.