Broederliefde schrappen als Ambassadeur van de Vrijheid is een gemiste kans

De jongens van Broederliefde zijn niet langer Ambassadeurs van de Vrijheid. Nadat er beelden opdoken waarin Emms tijdens de bekerfinale tussen Feyenoord en Utrecht antisemitische leuzen riep, besloot het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat Broederliefde geen geschikte kandidaat is.

Ik moest denken aan het jaar dat ik een seizoenkaart bij Feyenoord had. Dat was, ondanks de aanwezigheid van Pellè, geen groot succes. Na zes thuiswedstrijden waarin kinderen onbelemmerd meezongen met offensief domme teksten over ‘joden’, besloot ik dat er positievere plekken zijn om je zondagmiddag door te brengen.

Wat ik wil zeggen: antisemitische teksten zijn niet oké, en zeker in een context waarbij het onderdeel zou zijn van een ‘supportersclub’ ronduit schadelijk. Er zijn voldoende intelligente dingen geschreven over de supporterscultuur waarin de ene club zich afficheert als ‘joden’ en de andere club daar vervolgens verwerpelijk op anticipeert. Daar gaan we het verder niet meer over hebben.

