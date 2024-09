Broederschap tussen rappers en voetballers

Zoals verwacht doet het album van Frenna het goed in de charts. My Love stond op één in de Single Top 100, maar toch is de veertiende track op het album misschien wel het meest spraakmakend. Eljero Elia, aanvaller bij Feyenoord, belooft in een skit op het album dat ‘iedereen’ (lees: de jongens van SFB en de medewerkers van Top Notch) een Rolex van hem krijgt als het album platina gaat en in de top vijf van de Nederlandse charts binnenkomt. Het is een goed voorbeeld van hoe sterk voetballers en rappers tegenwoordig naar elkaar toetrekken. Naast homies lijken ze elkaars inspirator – het gaat verder dan vriendschap en interesse alleen. Maar waar komt dit vandaan?



Iemand die zowel de voetbalwereld als de hiphopscene op de voet volgt, is DuBlanqeBogarde, en ook hij ziet dat de band sterker lijkt dan ooit: “De band tussen hiphop en voetbal was er altijd al, maar de eerste keer dat me echt opviel hoe sterk die is, was toen Broederliefde dat record van Frans Bauer dreigde te verbreken. De hele eredivisie gaf steun. Kijk, dat Jerson Cabral zoiets doet is logisch: hij heeft ook een Kaapverdische achtergrond. Maar ik zag ook opeens Mitchell Dijks die Broederliefde luisterde, en dat ligt toch minder voor de hand.”

“Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de muziek die op dit moment wordt uitgebracht,” gaat DuBlanqeBogarde verder. “In een kleedkamer is het gewoon veel relaxter om Jonna Fraser te luisteren dan bijvoorbeeld iets van Opgezwolle. Die muziek is wel goed, maar toch minder toegankelijk en dansbaar. Daarnaast voetballen er nu veel jonge jongens op hoog niveau, en minder veteranen, die eerder Hazes zouden opzetten.”

Priceless van SFB groeide op in de Haagse Schilderswijk. Hij speelde een tijdje in de jeugd van Sparta, en later op hoog niveau bij de amateurs. “Als je jong bent, heb je het misschien nog niet in de gaten, maar naarmate je ouder wordt, zie je aan alles dat je in achterstand opgroeit. En toch wil je geld verdienen. Iedereen daar rapt, en iedereen voetbalt.” De spelers met de fijnste techniek hebben zichzelf dit niet aangeleerd op een strak kunstgrasveld, maar op een pleintje. Precies waar ook rappers voor het eerst beginnen met freestylen.

Iemand die hier ook over mee kan praten is U-Niq (echte naam: Tony Pengel), een van de grondleggers van hiphop in Nederland. Als jonge jongen speelde hij bij Feyenoord in de jeugd, tegenwoordig heeft hij een eigen voetbalschool waar hij jonge talenten helpt om wel de stap naar de profs te zetten. Dat er nog altijd meer gasten voor voetbal kiezen dan voor rap – hoe populair het nu ook is – heeft volgens hem vooral hem met een ding te maken: “Voetballen was altijd al een soort uitweg. Rap ook wel, maar op een kleinere schaal. Vind maar eens vijf rappers in Nederland die op jaarbasis verdienen wat een voetballer bij Willem II krijgt,” zegt hij.

Omdat voetballers vooralsnog veel meer verdienen, is het voor hen makkelijker om iets te betekenen voor rappers dan andersom. Eljero Elia is daar waarschijnlijk het beste voorbeeld van. Priceless: “Eljero is gewoon mijn bro, man. Toen hij nog in het buitenland voetbalde, hadden we minder contact, maar ik weet dat ik hem altijd kan bellen. Als wij iets nodig hebben, regelt hij het. Voor de opnames van Reset The Levels heeft hij bijvoorbeeld opnametijd geregeld in Duitsland, zonder zijn steun was SFB er niet geweest. Het is moeilijk om iets terug te doen voor hem. Ik denk dat we dat alleen met muziek kunnen: af en toe zijn naam noemen, of zijn merk BALR. Even een shout out geven. Dat kun je niet kopen.”

Jonna Fraser die in de clip voor 5 shows een shirtje draagt van goede vriend Brandley Kuwas, speler bij Heracles Almelo.

Op materialistisch gebied kunnen rappers inderdaad weinig betekenen voor voetballers. Toch merk je aan alles dat rappers wel steun proberen te geven. Kijk naar de clip Paperchase van Boef: hij draagt een tenue van het Marokkaanse elftal – terwijl hij van Algerijnse afkomst is – om zijn liefde voor het land te tonen. Daarna komt een shirt van PSV in beeld, maar wel andersom, zodat de naam Maher zichtbaar is, een speler die furore maakte bij AZ, de club uit Alkmaar, waar Boef een hele tijd heeft gewoond. Om het af te sluiten, kust hij het logo van Willem II uit Tilburg, de stad waar hij nu woont. Het lijkt minder te gaan om enkel clubliefde, het is meer een manier om iets persoonlijks te kunnen vertellen. Ook op maatschappelijk gebied kunnen rappers de missende schakel zijn tussen de club en haar achterban: zo zet Sticks zich bijvoorbeeld al jaren in als ambassadeur van PEC Zwolle, waar hij onder andere projecten doet met de Zwolse jeugd.

Jan Smit heeft samen met andere artiesten uit Volendam jarenlang geïnvesteerd in de plaatselijke FC. De jongens van Broederliefde zijn hem in populariteit voorbijgestreefd, en hoewel Smit qua financiën nog op een heel ander niveau zit, is het niet ondenkbaar dat er ooit een rapper zal zijn die daarbij in de buurt komt. Wie weet is het op een dag ook voor hen een optie om te investeren in Sparta. Of dat een slimme zet is, is een tweede. DuBlanqeBogarde: “Als je dat echt wil, moet je op een punt zitten dat je zoveel geld hebt dat het je allemaal niet meer kan schelen. Maar in de laatste 101Barz-sessie van Frenna zie je wel dat hij een cheque van drieduizend euro geeft aan een voetbalschool, dus kleinschalig kan het wel.”

Iets terug kunnen doen voor de gemeenschap waarin je bent opgegroeid lijkt voor zowel rappers als voetballers een belangrijk thema. En dit is juist waar de rappers volgens U-Niq een enorme voorsprong hebben op de voetballers. “Als voetballers het beginnen te maken, komt een groot deel van hen in een totaal andere wereld. Zaakwaarnemers gaan zich ermee bemoeien, en ze denken alleen nog maar aan zichzelf. Natuurlijk openen ze Cruyff courts, maar met geld van een stichting – niet van hun eigen geld. Dat probeer ik de jongens die ik begeleid ook mee te geven: vergeet niet waar je vandaan komt. En dat is wat rappers heel goed doen. Neem bijvoorbeeld Broederliefde: als die boys op tour gaan, nemen ze iemand uit de buurt mee, zodat die ook wat kan verdienen. Ze reserveren een plek voor ze, en doen zo iets terug voor de buurt. Daar kunnen veel voetballers nog wat van leren.”

