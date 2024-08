Brommers kieken op Zwarte Cross

Een man in een kippenpak crosst in sneltreinvaart langs het publiek. Hij wordt achtervolgd door een heks, non, kikker en Chewbacca. Zo begint de Brommerklasse op Zwarte Cross. Elke rijder heeft zijn best gedaan om zich mooi te verkleden. Dat ze daardoor niet altijd even goed kunnen zien en rijden, maakt in deze klasse niet uit. Het publiek wil vooral lekker kijken naar de brommers.

Drie dagen lang reden afgelopen weekend crossers in alle soorten en maten over het circuit van Zwarte Cross. Fotograaf David Meulenbeld was erbij en schoot foto’s van de brommerklasse, zijspanraces en zwaargewichten. Dit is de cross van Zwarte Cross:

Videos by VICE

De kip crosst door de Loco Arena.

De zijspancrossers in actie.

Er deed ook een sumoworstelaar mee.

Op het podium sloopte een beul een motor.



Het publiek genoot van de zon, het bier en de brommers.

Chewbacca en de Millennium Falcon vlogen ook voorbij.

Een brommer in de 85CC klasse.

De kip viel.

Eikelbrie.

Een crosser deed zijn best de fotograaf vies te maken.

Een ingenieuze wagen in de Zwaargewichtklasse.

Een piloot op de crossbaan.

Een stier in de Zwaargewichtklasse.

Een crosser verkleed als pizzabezorger op weg naar het circuit.

Zijspanners in actie.

Een cowboy rookt een sigaret op een grote wagen.

Dit was een van de meest bijzondere crossers.

Kijk ‘m gaan!

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.