Broodje gefrituurde vis

Porties: 10

Voorbereiden: 90 minuten

Videos by VICE

Totaal: 90 minuten

Ingrediënten

voor het brood:

120 ml lauw water

50 g suiker

6 g verse gist

150 g bloem

4 g bakpoeder

50 ml verse melk

30 g plantaardige margarine

zout naar smaak

voor de Nikkei-tartaarsaus:

1 hardgekookt ei, fijn gesneden

150 g mayonaise

30 g fijngehakte, gekookte wortel

50 g fijngehakte, witte ui

1 bosje bosui, fijn gesneden

zout naar smaak

voor de chicarron:

10 ml gembersap

het eitwit van 2 eieren

10 ml oestersaus

50 ml shoyusaus

300 g pejesapo visfilet, in vier gelijke stukken gesneden

10 g knoflookpasta of fijngehakte knoflook

100 g bloem

30 g chuño (gedroogd aardappelpoeder)

plantaardige olijfolie

zout en peper, op smaak

voor het serveren:

4 porties sarza criolla (Zuid-Amerikaanse salsa van fijngesneden schijfjes ui met koriander en chilipepers)

4 bladen salade

Bereidingswijze

1. Voor het brood: mix in een kleine kom het lauwe water met de suiker en het gist. Laat 10 minuten rusten. Zeef in een andere kom alle droge ingrediënten. De droge ingrediënten vallen vanzelf in de vorm van een vulkaan. Maak bovenaan een gat en giet daar afwisselend wat water en melk in. Mix tot je een homogeen deegmengsel bekomt. Verdeel de plantaardige margarine in drie gelijke delen. Kneed het deeg minimaal twintig minuten, en voeg terwijl je kneedt een voor een een portie margarine toe. Leg het deeg in een ingeöliede kom en laat 30 minuten rusten. Verdeel en rol daarna het deeg in gelijke ballen, ter grootte van een golfbal. Laat de ballen 15 minuten rusten en stoom ze daarna 8 minuten. Laat afkoelen.

2. Voor de Nikkei-tartaarsaus: mix alle ingrediënten in een kom en zet in de koelkast.

3. Voor de chicarron van pejesapovis: marineer de visfilets in een kom of schotel met gembersap, oestersaus, shoyusaus, knoflook, zout en peper, ongeveer tien minuten. Voeg het wit van twee eieren toe aan de marinade. Neem een aparte kom en voeg daar de chuño en bloem aan toe. Mix en voeg vervolgens toe aan de marinade. Zorg ervoor dat ze met voldoende bloem bedekt zijn. Frituur de vis twee minuten, in een gulle hoeveelheid olie, op 180º C. Haal dertig seconden lang uit de olie, verhoog de temperatuur van de olie tot 190º C, en frituur de vis nog twee minuten.

4. Voor het serveren: Snijd de gestoomde deegballen in twee en smeer op elke zijde Nikkei-tartaarsaus. Leg een blaadje sla op de onderste helft van broodje, gevolgd door de chicarron van vis en wat sarza criolla. Leg het bovenste stukje brood erop. Klaar om te serveren.

Uit MUNCHIES Presents: Nikkei