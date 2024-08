Broodje stoofvlees met chips

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Totaal: 3 uur

Benodigdheden

voor het stoofvlees:

750 gram sukadelappen, in grote stukken gesneden

6 knoflooktenen

2 witte uien, 1 gehalveerd, 1 in dunne ringen

1 grote wortel, gehalveerd

5 cm. gember, geschild

150 ml donkere sojasaus

150 ml verse sinaasappelsap

150 ml witte wijnazijn

800 gram tomatenblokjes uit blik

zout en peper naar smaak

plantaardige olie

Voor het broodje:

4 ciabattabroodjes, horizontaal doormidden gesneden

goede mayonaise

pakje zuurkool

peterselie

1 zak naturel chips

karwijzaad, kort geroosterd in een koekenpan

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 120 °C. Verhit een braadpan (die ook in de oven kan) op middelhoog vuur, voeg de plantaardige olie toe en bak het vlees in een paar minuten bruin. Breng op smaak met zout en peper. Als je teveel vlees in de pan gooit, krijgt het nooit een mooi korstje, dus bak niet teveel vlees tegelijk.

2. Als je een gasfornuis hebt, zet een pit op hoog vuur en rooster de knoflook, de gehalveerde ui, wortel en gember direct in de vlam. Alles gaat verbranden en wordt zwart. Dat wil je. Heb je geen gas, dan zet je een pan op hoog vuur en blaker je alles daar helemaal zwart in.

3. Gooi alle geblakerde ingrediënten bij het vlees, samen met de sojasaus, sinaasappelsap, azijn en de tomaten en roer het door elkaar. Het vocht moet ongeveer 2,5 centimeter boven het vlees uitkomen, als dat niet zo is voeg je wat water toe.

4. Roer alles goed door en breng aan de kook. Zodra het kookt, plaats je de pan in de oven voor 2 tot 3 uur. Als het vlees uit elkaar valt, is het klaar. Duw alles door een zeef en vang het vocht op. Leg het vlees in een schaal en giet er wat van het vocht overheen. De rest breng je aan de kook tot het ingekookt is en je nog een paar eetlepels jus hebt.

5. Doe de gesneden ui in een kom met een flinke snuf zout en een goede scheut azijn. Roer en laat een paar uur staan.

6. Je mag de saus natuurlijk helemaal zelf maken, maar het is natuurlijk ook gewoon geoorloofd om een pot uit de winkel te halen. Schep twee flinke eetlepels mayo in een kom en meng met een eetlepel jus. Roer en je bent klaar.

7. Nu gaan we het broodje maken. Halveer de ciabatta en besmeer de bovenkant met de mayonaise. Doe dit echt goed, elke hap moet je mayonaise proeven. Verwarm wat van het stoofvlees in een pan met een klein beetje water, dan droogt het niet uit.

8. Leg het warme vlees in een gelijke laag op de onderste helft van het brood en besprenkel met wat azijn. Verdeel daar de zuurkool erover en bestrooi met karwijzaad. Dan een dun laagje van de uien en de peterselie. Pak een goede hand chips, plet de chips een beetje en strooi op het broodje. Wees niet bang. Duw nu de bovenkant van de ciabatta erop, snij doormidden en neem in godsnaam een hap. Herhaal, herhaal en herhaal.