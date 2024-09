Broodmagere jongens die eruitzien als twaalfjarigen zijn de nieuwste trend in porno

Afgelopen september bracht pornostudio Reality Kings een scène uit met de dubbelzinnige titel “Rock Hard”, waarin Phoenix Marie – die halverwege de dertig is en al tien jaar in de industrie zit – probeert te ontspannen na het sporten, om vervolgens afgeleid te raken door haar “stiefzoon” die luid gitaar zit te spelen in de garage. Ze stormt weg om hem een uitbrander te geven – een schijnbaar routineus MILF-pornoscenario.

Dan zien we Conor Coxxx (link NSFW) – een langharige, extreem bleke, broodmagere jongen van begin twintig – die een kop kleiner is dan de 1.75 meter lange Phoenix. Nadat ze Coxxx, die het volledig met haar eens lijkt te zijn, op zijn flikker geeft, realiseert Phoenix zich dat hij opgewonden raakt van haar verbale mishandeling, waarna ze hem uitkleed, hem manhandlet en hem rondzwaait als een lappenpop, terwijl ze hem – in een inspirerend, atletisch moment van rolomkering – op de kop houdt voor een staand standje 69. Het is een aandachtstrekker.

Coxxx ziet er niet uit als de typische mannelijke pornoster, iets wat hij gemakkelijk toegeeft: “Ik wist dat ik niet de lengte of looks van de andere mannen had, en ik heb er altijd al flink jonger uitgezien dan ik daadwerkelijk ben,” zegt hij.

En inderdaad, zijn smalle lichaam wijkt af van de eeuwenoude pornostijlfiguren: hij torent niet uit boven zijn medespeler, hij straalt niet de normatieve mannelijkheid uit, en hij wordt gedomineerd omdat hij een kleine man is in de armen van een vrouw van gemiddeld postuur. Hij is ook niet de enige: mannelijke pornosterren met soortgelijke bouw worden de laatste tijd steeds populairder in de industrie – zo heb je Jordi “El Nino” Polla, Sam Bourne, Buddy Hollywood, en een flink aantal minder bekende acteurs die regelmatig verschijnen op speciale BBM- of MILF-sites. Dit komt mede door de veranderende opvattingen van de pornoproductie, waarin de afgelopen tijd steeds meer de voorkeur wordt gegeven aan verschillende lichaamstypes.

De mannelijke lichaamstypes in de porno-industrie zijn nooit absoluut eenzijdig geweest, maar het archetypische beeld van de mannelijke pornoster bestaat nog steeds in de Amerikaanse cultuur, zelfs in zo’n mate dat academici het als een oorzaak hebben genoemd van het slechte zelfbeeld van mannen. Logan Pierce, een vrij populaire hedendaagse mannelijke pornoster, erkent dat mainstreamporno de reguliere mannelijke fantasieën voedt: “Mannelijke acteurs zijn er meestal om het mannelijke beeld van ‘mannelijkheid’ te belichamen.” Hij vertelt me dat het ideaalbeeld veranderd is over de jaren, van ‘met steroïden overspoelde spierbonken’ tot slankere, maar nog wel gespierde, en conventioneel gezien knappe mannen zoals hijzelf.

Conor Coxxx met Charlee Chase. Foto van Conor Coxxx

Coxxx overwoog voor het eerst om de porno-industrie in te gaan nadat hij zes jaar gitaar had gespeeld in de band Last Relapse. Toen hij weer eens moeite had om de huur te betalen, besloot hij dat het tijd was om porno een kans te geven. Hij ging de industrie in, zich volledig bewust van het ideaalbeeld waartegen zou moeten opboksen. Maar, zoals hij zegt: “Ik hoopte dat mijn geslacht genoeg interesse kon trekken om een vaste baan te krijgen.” Zijn schietgebedje om een beetje kredietwaardigheid liep uit op een carrière – deels omdat hij begon in Atlanta, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Georgia, waar mannelijk talent relatief schaars is. Maar zelfs in het met talent verzadigde Los Angeles, waar hij nu woont, hebben Coxxx en alle anderen met zijn lichaamsbouw de afgelopen jaren enorm veel werk kunnen vinden.



Stella Cox – een van de grootste vrouwelijke sterren van het moment – heeft ook geacteerd met een paar van deze kleinere mannelijke pornosterren. Ze zegt dat de opkomende trend neerkomt op producenten die op zoek zijn naar nieuwe, schokkende scenario’s. Nu de mogelijkheid om winst te maken met traditionele porno keldert, vanwege de snel veranderende x-wereld, staat de industrie zeker open voor veranderende normen of schokkende gevoeligheden.

Met name MILF-porno heeft een stevig verankerde en betrouwbare markt gecreëerd voor dunne, niet-traditioneel mannelijke mannen als Coxxx. Hij heeft van veel mannelijke fans gehoord dat zij de scènes waarin een niet-geïdealiseerde lichaamsbouw voorkomt veel herkenbaarder en innemender vinden. Cox voegt daaraan toe dat zij persoonlijk geen grote fan is van het traditioneel gezien ideale mannelijke figuur, en dat ze ervan overtuigd is dat meer variatie in lichamen en de scenario’s die daarbij horen ook meer vrouwen betrokken zal maken.

Dokter Roberto Olivardia, een psycholoog aan Harvard die het mannelijke zelfbeeld in relatie met culturele normen bestudeert, is het ermee eens dat de gemiddelde mannelijke consument porno, waarin niet-ideale lichamen zoals die van Coxxx te zien zijn, aantrekkelijker vindt – aangezien het makkelijker voor hen is om zichzelf in die persoon terug te zien. “Het is voordelig voor de porno-industrie om een verscheidenheid aan mannen te laten zien,” zegt hij. “Je wilt dat zoveel mogelijk mannen zichzelf kunnen projecteren in de fantasie en zichzelf met de acteur kunnen vergelijken – voor zover dat mogelijk is.”

Zelfs als de traditionele mannelijke lichaamstypes de mainstreamporno blijven domineren, of in ieder geval de grote scènes, hebben acteurs als Coxxx en Polla de geest uit de fles gelaten. Magere kerels kunnen nu net zo makkelijk geseksualiseerd worden als de ideale mannelijke vorm in de pornografische wereld. Het feit dat zij kunnen bestaan naast het traditionele mannelijke ideaal als vast onderdeel van de mainstreamproducties, belooft veel goeds voor een gevarieerdere en interessantere pornowereld.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit slechts het topje van de ijsberg is,” voegt Cox toe over deze verschuiving en de diverse pornotoekomst die in het verschiet ligt.