Brouw iets van je carrière met JDE

Het zou heel goed kunnen dat je dagelijks flink met koffie en thee in de weer bent, maar dan vooral op de manier waarop bijna ieder volwassen persoon dat doet: de passieve manier. Liters en liters van je favoriete warme (of in de zomermaanden zelfs ijskoude) drankje klok je op jaarbasis weg. Je drinkt het om even lekker te kunnen ontspannen, om een goed gesprek op gang te brengen met je vrienden of vriendinnen, of die ene kop geeft je net dat goede zetje in de juiste richting.

Het zou ook goed kunnen dat je helemaal niet zo goed weet welke richting je nou precies op moet. Gaat je hart sneller kloppen bij de gedachte aan een bakkie, maar weet je niet precies hoe jij impact kunt maken op de werkvloer? Dan is werken bij JDE misschien wel de heilige graal voor jouw carrière. Of het heilig boontje – nu je toch op de koffietour gaat.

JACOBS DOUWE EGBERTS, het moederbedrijf van onder andere Douwe Egberts, SENSEO®, L’OR, Pickwick en Piazza D’Oro, is een bedrijf dat zich uitsluitend op koffie- en theeproducten richt, en ervoor zorgt dat iedereen de koffie verdient waar hij of zij zo hartstikke goed op gaat.

Hoe kun jij jezelf nuttig maken, en zelfs het verschil maken? Gelukkig gaat dat wel wat verder dan alleen maar schuim opkloppen en bonen malen: op vrijwel alle vlakken biedt JDE soelaas. Van de koekjesschaal tot de macro-economische globale koffieschaal, om het zo maar te zeggen. Niet alleen barista’s worden opgeleid om op de werkvloer telkens nieuwe initiatieven en eigen ideeën naar een hoger plan te tillen, het reikt allemaal nog veel verder dan dat – of je nou stagiair(e), starter of professional bent.

Wat houdt dat dan precies in? Je werkt samen met gepassioneerde collega’s die dagelijks wereldwijd miljoenen mensen beïnvloeden met hun drive, kennis van het product en onuitputtelijke nieuwsgierigheid. Dit kan vanuit verschillende disciplines; denk bijvoorbeeld aan Marketing, Sales, Finance of Operations. Waar je ook werkt; je krijgt vrijheid en ruimte om jezelf snel te ontwikkelen in een team dat naar je luistert. Die impact is terug te proeven in mokken over de hele wereld, of te vinden in duizenden keukenkastjes.

https://youtu.be/NuEyZFYaDQE

Dus als je nou in between jobs zit, een leek bent op het gebied van koffie en thee, of juist een doorgewinterde expert die zo een Ethiopische van een Braziliaanse blend onderscheidt; bij JDE wordt er naar geluisterd en kun je op talloze manieren het verschil maken.

