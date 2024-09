Brullende motoren en brullende mannen op de TT in Assen

Afgelopen weekend stroomde Assen vol met liefhebbers van brullende motoren, daverend feest, en het leven in het algemeen, tijdens de TT en alle daaraan gerelateerde feestelijkheden. Niet alleen op het circuit ging het hard, ook op de campings en in de stad vloog hier en daar iemand uit de bocht. Maar bovenal was het heel gezellig op de campings rond het TT-terrein.

Er werd bier gedronken, fik gestookt en veel plezier en herrie gemaakt. Tussendoor schijnen er motorraces te hebben plaatsgevonden, maar dat was voor veel mensen bijzaak. Fotograaf Maarten Delobel was erbij en kwam terug met een paar fraaie foto’s van het ronkend feest.