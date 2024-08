Brussel blijft zich mobiliseren voor de bevrijding van Palestina

Dit is absoluut het soort protest dat we niet genoeg zien in Brussel. Zo’n tijdloos moment van strijden en solidariteit dat ons eraan doet herinneren waarom het zo belangrijk is om de Palestijnse zaak te steunen.

Deze zaterdag, 29 oktober, kwamen zo’n goeie duizend mensen samen onder de kleuren van de Palestijnse vlag op het Lumumbaplein aan de Naamsepoort. Dit is het begin van de volksmars voor de bevrijding van Palestina, als afsluiter van een week vol acties en vergaderingen georganiseerd door Classe contre Classe met samenwerking van heel wat verschillende organisaties (Masar Badil, ACTA, Samidoun, Collectif Palestine Vaincra, Secours Rouge, etc.).

Dit is voor mij ook de eerste keer. Ik moet wel bekennen dat de scène heel anders is dan wat ik gewoonlijk fotografeer; tientallen gezichten met een keffiyeh kap op, een paar gele vestjes die met de bus uit Parijs komen, anti-zionistische rabbi’s van Londen, families in traditionele klederdracht. En bitter weinig journalisten te spotten.

Op de borden en banners staan de gezichten van internationale solidariteit met het Palestijnse volk geschilderd in het groot; zo zie je politieke gevangenen zoals George Abdallah of figuren van de vrijheidsstrijd zoals Shadia Abu Ghazaleh en El Houssine Benyahia.

Om 3u in de namiddag worden de lege straten van de Europese wijk overspoeld door honderden Palestijnse vlaggen, zigzaggend door hoge en koude gebouwen waar andere Europese naties zich huisvesten. De slogans donderen met man en macht in het Engels, Frans en Arabisch, contrasterend met de sombere atmosfeer die hen omringt.

Op dat exacte moment heb ik het gevoel dat deze gezichten en stemmen zich opleggen om koste wat het kost gehoord te worden door zij die het niet willen zien of horen, en ze zelfs soms het zwijgen willen opleggen. Het is een noodzaak om de Palestijnse cultuur, de mensen, de herinnering aan de strijd, geschiedenis en het leven in de toekomst in het absolute centrum van de Europese Unie te vertonen. Het is ook de noodzaak om samen te werken, in eenheid en om de banden van internationale solidariteit te smeden en versterken.

Voor de boog van het Europees Parlement worden de betogers verwelkomd door prikkeldraad waar de relpolitie hen opwacht, helmen in de hand. Sommigen van de betogers komen dichterbij en roepen vol woede: “De Europese Unie is schuldig! Schuldig aan oorlogsmisdaden!” Speeches en Palestijnse liederen volgen in een opwelling van het publiek. De emoties zijn sterk en zichtbaar op de vele gezichten, soms serieus en gesloten, soms vrolijk met een glimlach.

Zelfs al horen we er niet vaak over is de inzet hoog in Palestina. Het is van absoluut belang dat we onszelf blijven afvragen over de medeplichtigheid van Europa met de Israëlische Staat in hun doorgezette apartheidspolitiek en kolonisatie tegen het Palestijnse volk. Samen met de onmenselijke misdaden die er worden gepleegd.

