Vaste bezoekers van Brusselse FFORMATT delen hun mooiste herinneringen

In de VICE-reeks ‘NIGHTS TO REMEMBER‘ kijken we terug naar de wilde nachten in legendarische Belgische clubs die helaas niet meer bestaan.

Wilde feestjes in een underground kelder op de beroemde Anspachlaan, tegenover de Beurs in Brussel, werden tussen 2019 en 2020 elk weekend door FFORMATT gegeven. De bedoeling was om er een tweejarig cultureel project van te maken in het voormalige Actiris gebouw, maar Corona besliste daar anders over.

FFORMATT typeerde zich door, als een van de weinige clubs in Brussel, echt iedereen welkom te heten. Of je nu de gekste outfit droeg, op zoek was naar je identiteit of helemaal alleen kwam feesten: bij FFORMATT kon je helemaal jezelf zijn zonder dat iemand je raar aankeek.

Wij spraken vaste klanten en staff van FFORMATT die met veel plezier hun leukste of meest memorabele verhaal deelden over deze underground club.

Lodewijk Germanes / Louis Vogue (23), DJ, organisator Club Détour

“Ik heb zo veel fijne momenten beleefd in FFORMATT; van dansen op de Slagwerk en Chanoirs-feesten tot meelopen in de modeshow van Giuseppe Virgone. Mijn meest memorabele herinneringen zijn zonder twijfel de avonden die ik er zelf organiseerde met Club Détour. Het is onze traditie om ’s avonds, met de DJ’s die we uitnodigen, te gaan eten bij Jour de Fête. Daarna zakken we met zijn allen af naar de club.

“Ik speelde er bijvoorbeeld zelf ooit ‘7 Rings’ van Ariana Grande rond een uur of 6 ’s ochtends.”

Dat schepte altijd meteen een band tussen de organisatoren en de artiesten en zette de sfeer voor de rest van de avond. Sowieso is het voor mij erg bijzonder om een clubnacht van begin tot einde te beleven omdat ik meestal de gewoonte heb om pas later aan te komen bij een club wanneer ik uitga. De warm-ups heb ik vaker niet dan wel meegemaakt. Ik herinner me nog goed de fantastische live set die lokale legende Antoine 80 voor ons speelde, hij had zich speciaal in thema van onze grafische stijl aangekleed, inclusief zwaailampen! Of Cera Khin die later op de avond de volledige zaal plat speelde met agressieve tracks die vaak wat kitscherig waren.

Het was een club die ons toeliet om divers en uitdagend te programmeren. In mijn ogen was FFORMATT een frisse wind en een broodnodige aanvulling in het Brusselse nachtleven. Dat merkte je aan het publiek dat openstond voor diversiteit. Ik speelde er bijvoorbeeld zelf ooit ‘7 Rings’ van Ariana Grande rond een uur of 6 ’s ochtends. Soumaya Phéline (met wie ik Club Détour organiseer) keek me op dat moment aan alsof ik gek was geworden. Met dit soort ‘bold-moves’ kom je niet zomaar overal mee weg, maar in de ondergrondse parking van FFORMATT kon dit allemaal.”

Foto: Sonia Czernichowski

Alexandre Bouvy (27), barman

“De eerste editie van Los Ninos, een gay only-feest, was een groot succes en voor FFORMATT de eerste keer dat de club zo nokvol zat. Wij achter de bar, die onszelf hadden gedoopt onder de naam ‘dreamteam’, waren er helemaal klaar voor. De sfeer zat enorm goed, de muziek knalde door de boxen en het publiek ging helemaal uit zijn dak en was super energiek. De kelder liep vol met feestgangers en al snel dropen de muren en het plafond van het zweet van al die dansende lijven die de ruimte vulden.

“Er stond een halfnaakte menigte op en neer te springen en overal zag je stelletjes die innig aan het kussen waren.”

Plots begonnen mensen voor de dj-tafel hun kleren spontaan uit te trekken omdat het zo warm was. Een half uur later stond er een halfnaakte menigte op en neer te springen en overal zag je stelletjes die innig aan het kussen waren. Op de toiletten en langs de kanten van de muren in de donkere hoekjes hadden mensen seks met elkaar op de beats van de muziek. Ons team achter de bar was in shock en we geloofden niet wat we zagen: overal waar we keken zagen we naakte lijven en zweetdruppels die op mensen neervielen. Niemand trok er zich iets van aan en iedereen feestte er op los. De eerste editie van Los Ninos zal niet snel vergeten worden. FFORMATT was een plek waar iedereen kon zijn wie hij/zij wilde zijn, niemand oordeelde over elkaar en er was alleen maar liefde.”

Foto: Elena Majecki

Antoine Grenez (26), organisator collectief CHANOIRS

“FFORMATT heeft mij een van de mooiste avonden van mijn leven bezorgd. Samen met mijn beste vriend en dj van CHANOIRS, Lucas (DJ Lux18), organiseerde ik voor het eerst een feestje in de club. We waren alletwee best wel zenuwachtig omdat we nog nooit een feest hadden georganiseerd voor zoveel mensen en Lucas als dj de avond mocht afsluiten met zijn set.

Tegen 4 uur ’s ochtends was de club volledig gevuld en liet Lucas zichzelf helemaal gaan achter zijn dj-tafel. Toen ik mijn beste vriend zo zag draaien voelde het voor mij alsof mijn hart ontplofte van emoties.

Voor mij was dat moment zo inspirerend. Het gaf mij het gevoel dat ik hem en mezelf vertrouwde en erin kon geloven dat we samen met ons collectief heel sterk staan. Sinds deze avond zijn Lucas en ik onafscheidelijk en is onze band onbreekbaar. Die avond heeft me laten inzien dat het organiseren van een feestje staat of valt met de keuze van de muziek, de dj die draait en de organisatie er omheen. Ik leerde voor het eerst echt luisteren als organisator en als beste vriend.”

Foto: Sonia Czernichowski

Camilo Mejía Cortés, barman

“Ik werk in het dagelijks leven als artiest en ik was vorig jaar op zoek naar een weekendjob om wat geld bij te verdienen. Ik kende de eigenaars van FFORMATT, Manu en Wilfried, al door het Brusselse uitgaansleven. Toen ik een keer in de club was, vroeg ik hen of ze werk voor me hadden; ik mocht afgelopen januari starten.

Ik werkte er heel graag en ik herinner me nog een bepaald weekend in het bijzonder. Iedereen was buiten zinnen van blijheid, de muziek was fantastisch en het leek alsof mensen waren samengekomen om iets te vieren: het leven, denk ik. Al mijn vrienden van over heel België waren naar dit feestje gekomen, het was fantastisch om ze helemaal uit hun plaat te zien gaan vanachter mijn bar.

“Iedereen was buiten zinnen van blijheid, de muziek was fantastisch en het leek alsof mensen waren samengekomen om iets te vieren: het leven, denk ik.”

Pas achteraf werd het duidelijk waarom dit feestje voor altijd in mijn herinneringen zou blijven: zonder dat iemand het op dat moment nog wist, was dat het laatste feestje dat er in FFORMATT gegeven is. Een week later cancelden de eigenaars de feestjes van de komende periode door de coronacrisis. Ik zat dat weekend in Spanje en vloog pas op zondag terug. Een tijd later werd het faillissement van FFORMATT aangevraagd. Onbewust heb ik dus een heel speciaal laatste feest meegemaakt.”

Foto: Elena Majecki

Giuseppe Virgone (39), modeontwerper

“Voor de voorstelling van mijn nieuwe Sombre Mirage Fall20 collectie zocht ik een ruige en vervallen plaats met een Berlijnse vibe, om mijn modeshow te geven. Een van mijn modellen, Quinten, werkte bij FFORMATT en stelde voor om de show bij FFORMATT te hosten. Hij vertelde heel enthousiast dat de locatie perfect bij mijn modeshow zou passen.

Ik had nog nooit een voet in de club gezet, maar ik had de naam FFORMATT al vaak gehoord via mijn vriend en fotograaf Antoine Grenez. Hij hield daar zijn Chanoirs-avonden. De eerste keer viel ik als een blok voor de charme van het interieur. De plaats ziet er heel eenvoudig uit, als een ondergrondse parkeerplaats die niet meer gebruikt wordt, maar doet toch echt direct iets met je. Terwijl ik de trap afliep kwam er een fluorescerend groen licht op me af en liep ik door zwarte dekzeilen (die dienst deden als deuren), de kelder in. Alles kwam in mijn hoofd overeen en de ruimte representeerde al mijn seizoenen qua designs. Ik moest niets meer veranderen aan het interieur, alles was perfect zo!

“Wanneer ik nu aan FFORMATT denk, doet het me pijn om te weten dat ik mijn modeshow in januari daar niet zal kunnen houden.”

Op de dag van de modeshow kwamen we om 12 uur ‘s middags aan om te repeteren en het haar en make-up van de modellen voor te bereiden. Maar het was ijskoud in die kelder. Iedereen hield z’n jas dan maar aan tijdens al de repetities. Kort voor het einde van de repetities vroeg ik aan Manu van FFORMATT waarom het hier zo koud was. Manu vertelde me doodleuk dat er gewoon een verwarming voorzien was en we die konden aanzetten. Ik had het gewoon even moeten vragen. Ik schaamde me dood dat ik mijn hele team een dag in de kou had laten werken. De show verliep gelukkig perfect, de collectie werd enthousiast ontvangen en de afterparty nadien sloot veel later af dan verwacht doordat Louis Vogue en Lux 18 de keet in vuur en vlam zetten met hun dj-set.

Wanneer ik nu aan FFORMATT denk, doet het me pijn om te weten dat ik mijn show in januari daar niet zal kunnen houden. De organisatoren Manu en Wilfried gaven de plek extra charme door de warme manier waarop ze hun gasten verwelkomden, maar ook door hun professionaliteit en hun steun aan de artiesten.”

Foto: Elena Majecki

Foto: Elena Majecki

Foto: Aliocha Wallon

Foto: Elena Majecki

Foto: Elena Majecki

Foto: Elena Majecki

Foto: Elena Majecki

Foto: Elena Majecki

Foto: Elena Majecki

