Brusselse brouwers maken lekker bier van weggegooid brood

Deze Brusselaars hebben het goed voor elkaar. Van vijfhonderd kilo brood brouwen ze met hulp van gist en hop vierduizend liter bier.

De wereld van ambachtelijk bier brouwen is in de afgelopen tien jaar letterlijk en figuurlijk ontploft. Handelsgroep The Brewers Association meldt dat het aantal regionale, kleine brouwerijen in Amerika meer dan verdubbeld is tussen 2008 en 2014, van 1521 naar 3200. In Europa, Azië en Zuid-Amerika zien we een vergelijkbare groei. Wat mensen aanspreekt is de vindingrijkheid en het aanpassingsvermogen die bij een brouwerij komen kijken; de meeste biersoorten worden in kleine hoeveelheden gemaakt, dus is er veel gelegenheid om te experimenteren met ingrediënten.

Over experimenteren gesproken: Brussels Beer Project maakt van broodresten een heerlijk drankje. Normaal gesproken wordt bier gemaakt van een simpele mix van water, gist, hop en gerst (of een andere vergelijkbare graansoort). Maar omdat er in het Westen een groeiend probleem is op het gebied van voedselverspilling (40% van het eten in Amerika wordt weggegooid), wilde Sebastien Morvan (medeoprichter van BBP) twee vliegen in één klap slaan: iets doen met al dat weggegooide eten én heerlijk dronken worden.

In Brussel speelt brood een grote rol in het lokale probleem van voedselverspilling, maar liefst 20% eindigt in de prullenbak. Morvan wilde een bestemming vinden voor de ongewenste baguettes en boterhammen, en dook in het onderwerp. Hij ontdekte dat ongeveer anderhalve boterham per fles genoeg is om 30% van zijn gerst te vervangen. Morvan ging samenwerken met Atelier Groot Eiland, een non-profit organisatie die zich inzet voor werkgelegenheid en onderwijs. Samen gingen ze op zoek naar overgebleven en onverkoopbaar brood in supermarkten. Dit brood zetten ze om in meel dat geschikt is voor het maken van bier. Ongeveer 500 kilo van het brood kan worden verwerkt, samen met gist en hop uit Amerika of Engeland, tot 4000 liter bier. Dit amberbier heeft een alcoholpercentage van 7% en heet Babylone.

Het project van BBP laat op een mooie manier zien hoe eten gerecycled kan worden, maar het is zeker niet de eerste keer dat brood gebruikt wordt bij het brouwen van bier. We weten allemaal trouwens dat het tegenovergestelde ook mogelijk is: brood bakken waar bier in zit. Kijk maar eens naar broden van donker bier, of Guinnes-gebak. Bier brouwen van brood is eigenlijk een eeuwenoude techniek. Sommige bierkenners beweren zelfs dat bier oorspronkelijk een bijproduct was van het brood dat 10.000 jaar geleden gemaakt werd. Door onbedoelde gisting van vochtige granen tijdens het pureren, ontstond er een schuimende, drinkbare vloeistof. En gelukkig maar, want we zijn met z’n allen dol op dit bijproduct.

Die eeuwenoude methode combineert Morvan met hedendaagse brouwtechnieken. Een combinatie waar je van moet houden. “Niet iedereen zal het lekker vinden,” geeft hij aan Reuters toe.

Een van de grootste uitdagingen voor de brouwers was het vinden van een manier waarop het brood verwerkt kan worden, zonder dat de brouwketels verstopt raken. Maar: zo’n brood kan maar beter vastzitten in een ketel, dan dat het ergens in een container wegrot.

