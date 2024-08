Brute foto’s van Bellator 200

“Nu gaan we lekker zuipen,” zegt Gegard Mousasi lachend tegen de pers, met de kampioensriem van Bellator losjes over zijn schouder hangend. De MMA-vechter uit Leiden heeft net de wereldtitel in het middengewicht gewonnen in de SSE Wembley Arena, door al in de eerste ronde korte metten te maken van Rafael Carvalho.

Eerder op de avond heeft Costello van Steenis – de andere Nederlander op de kaart van Bellator 200 – dan al gewonnen van Kevin Fryer. Ook Van Steenis deed dat binnen een ronde, waardoor Bellator 200 een heerlijke avond werd voor de Nederlandse vechtsport. Fotograaf David Meulenbeld was erbij voor VICE Sports en maakte onderstaande fotoreportage:

Videos by VICE

Costello van Steenis met een strakke kop bij zijn entree.

Het duurt niet lang voordat Van Steenis de rug van Kevin Fryer heeft.

De scheids grijpt in.

Van Steenis viert de overwinning met de Nederlandse vlag.

Familie en vrienden van Van Steenis gaan uit hun dak op de tribune.

De stem van de avond.

Coaches aan de rand van de kooi.

Tom Green (links) en Charlie Leary in een slagenwisseling.

MMA-legende Royce Gracie kijkt toe samen met acteur Chris Pratt.

Amir Albazi slaat in op Iurie Bejenari.

Albazi wint overtuigend van Bejenari.

Een voetafdruk op een been, waarbij je de tenen goed ziet zitten.

Walter Gahadza heeft het niet meer na zijn overwinning op Kent Kauppinen.

Ringgirls met oog voor hun telefoons.

Ook 50 Cent kwam een kijkje nemen in de Arena.

Linton Vassell deelt een stoot uit aan Phil Davis.

Een slagenwisseling tussen Vassell en Davis.

Davis wint uiteindelijk op knockout.

Vassell wordt medisch bijgestaan om bij te komen.

Hesdy Gerges, Denise Kielholtz, Renate Goet en Remy Bonjasky aan de rand van de kooi.

Chris Pratt kijkt gefocust toe.

Anastasia Yankova slaat in op Kate Jackson.

Yankova nadat ze heeft gehoord dat ze verloren heeft op jurybeslissing.

Voormalig Geordie Shore-castlid Aaron Chalmers stapt ook de kooi in.

De realityster wint met een guillotine choke.

David Rickels trapt voor de benen van Michael Page langs.

Page lacht Rickels uit.

Rickels bloedt hevig uit zijn gezicht na een rake stoot van Page.

Page wint en viert dat met de Infinity Gauntlet van Marvel.

Gegard Mousasi komt de arena binnen lopen.

Hij heeft Rafael Carvalho al snel te pakken.

Hier is het een kwestie van tijd voordat de scheidsrechter ingrijpt.

Mousasi viert de titel met zijn team.

Fans omhelzen de MMA-vechter uit Leiden.

Mousasi staat lachend de pers te woord.

Tijdens de afterparty at Mousasi wat welverdiende hamburgers van McDo.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.