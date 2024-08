Brute foto’s van de eerste American-footballwedstrijd tussen vrouwen in Nederland

Amsterdam Cats is het eerste Nederlandse American-footballteam dat volledig uit vrouwen bestaat. Football-fan Kanessa Muluneh-Coerman richtte het team op in juli van dit jaar – tot die tijd moesten vrouwen die de sport wilden spelen zich aansluiten bij een mannenteam, wat maar zelden gebeurde.

Anderhalve maand later richtte Muluneh-Coerman ook een team in Rotterdam op, de Rotterdam Ravens, en afgelopen zondag speelden de twee teams voor het eerst tegen elkaar tijdens de Queen’s Bowl, de eerste American football-wedstrijd tussen vrouwen in Nederland.

Zijn alle vrouwen die American football spelen kenaus of butch vrouwen? “Helemaal niet waar,” vertelt Muluneh-Coerman. “De teams zijn enorm divers, met vrouwen uit alle landen en culturen, leeftijden en vormen. We hebben grote en sterke vrouwen, maar ook kleine en fragiele vrouwen. Ieder type heeft zo z’n eigen voordelen in deze sport.”

Fotograaf Christopher Pugmire ging naar de wedstrijd in Nieuw Sloten en legde vast hoe de twee teams elkaar vriendschappelijk doch gedecideerd omver beukten. Van een agressieve rivaliteit tussen de twee steden was ook op de tribune weinig sprake – supporters van rood (Amsterdam) en groen (Rotterdam) zaten door elkaar heen, en gewonde Rotterdamse spelers werden door Amsterdamse coaches verzorgd. De Amsterdam Cats wonnen met een score van 42 tegen 13.