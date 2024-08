Een korte cursus BTS, de grootste boyband ter wereld

In zeven jaar tijd is de Zuid-Koreaanse boyband BTS uitgegroeid tot een van de grootste muzikale acts op de planeet. Sinds 2016 domineert de groep de hitlijsten in eigen land en in 2017 braken de jongens ook door op de internationale markt. BTS (of Bangtan Sonyeondan, wat je zou kunnen vertalen als ‘kogelvrije padvinders’) was de eerste K-popgroep die genomineerd werd voor een Billboard Music Award en ’m ook nog eens won, de eerste K-popgroep die op een Amerikaanse awardshow optrad en de eerste band sinds The Beatles die in één jaar drie nummer-1-albums had. De zeven jongens – Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook en hun leider RM – hebben nu al hun plek in de muziekgeschiedenis veroverd, ook al zijn ze allemaal nog geen dertig jaar oud.

Dit succes is eigenlijk best opmerkelijk, want toen de jongens in 2013 debuteerden waren ze de underdogs van de K-popindustrie. Ze waren bij elkaar verzameld en stonden onder contract bij het destijds relatief kleine label Big Hit, dat aan het einde van de jaren nul nog ternauwernood aan een faillissement was ontsnapt.

Hun begin als hybride hiphop- en K-popgroep bij een klein label zorgde er misschien voor dat ze toen als underdog werden gezien, maar nu zien veel mensen dat juist als een van de redenen voor hun succes. Bij K-pop is het normaal gesproken zo dat er per jaar duizenden tieners auditie doen om uitgekozen te worden voor een groot traject, waarin hun muziek, dans en persoonlijkheid jarenlang grondig wordt getraind.

Big Hit wilde juist een andere soort groep: eentje die goed aansloot op jongeren zelf en de muziek voorop zette. Daarom kreeg BTS relatief meer vrijheid dan andere K-popgroepen en mochten de leden hun eigen muziek schrijven en produceren. Vanaf het begin hebben ze muziek gemaakt over onderwerpen die vaak juist taboe zijn voor K-popidolen: hun geestelijke gezondheid, maatschappelijke kwesties en de druk die op hen ligt.

Wie nog nooit naar hun muziek geluisterd heeft, zal het misschien opvallend vinden hoe veelzijdig hun discografie is. Hoewel hiphop altijd centraal heeft gestaan, zal je ook EDM, moombahton, sentimentele ballads, op latin geïnspireerde nummers, bruisende pop en heftige trap tegenkomen. En ze werken ook samen met uiteenlopende artiesten, van Nicki Minaj en Steve Aoki tot Ed Sheeran en Sia.

BTS heeft dus een hoop verschillende gezichten, en voor mensen die de groep nog niet zo goed kennen hebben we een bescheiden gids samengesteld om die allemaal te leren kennen. Al is alles wat je hier leest nog maar het tipje van de BTS-ijsberg.

BTS, de emo-hiphopgroep

Het vroege werk van BTS barst van de Amerikaanse invloeden. De band ging voor hun realityshow American Hustle Life zelfs naar Los Angeles om van Coolio en Warren G les te krijgen over hiphopcultuur.

In 2013 verscheen het eerste album van BTS, 2 Cool 4 Skool, een hiphopalbum met zware bassen, opzwepende refreinen en een boel eyeliner. Dit album legde de basis voor de eerste paar albums van de groep: 90’s-hiphop met een eigentijdse emo-touch, vol rebelse teksten die later zo kenmerkend voor de groep bleken te zijn.

Playlist: No More Dream / We Are Bulletproof Pt.2 / N.O / Spine Breaker / War of Hormone / Boy In Luv / Silver Spoon (Baepsae) / MIC Drop / Dionysus / Black Swan / Respect

BTS, de EDM-act

In 2015 veegden de BTS-leden hun eyeliner af en begonnen ze meer pop- en elektronische geluiden in hun muziek te verwerken. Het Youth Trilogy-tijdperk bestaat uit de EP’s The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1 en Pt.2 en Young Forever. Nu begon BTS echt groot te worden in Korea en in het buitenland.

Met de sentimentele, zware synths in I Need U en de gierende blazers van Dope sloeg de groep een volwassenere muziekrichting in. In het Wings-tijdperk zette de band de combinatie van hiphop en EMD voort, en in het Love Yourself-tijdperk in 2018 begon de groep EDM echt te omarmen. So What en I’m Fine zijn echt party-anthems en DNA en IDOL zijn zo energiek dat er eigenlijk een whiplash-waarschuwing bij zou moeten komen. Als je aan K-pop denkt, is de kans groot dat je eigenlijk vooral aan deze waanzinnige electro-bangers denkt.

Playlist: I Need U / Dope / Save Me / Burning Up (Fire) / Blood Sweat Tears / I’m Fine / So What / DNA / IDOL / MIC Drop (Steve Aoki Remix)

BTS, de gevoelige balladzangers

BTS bestaat uit twee delen: het zanggedeelte (Jin, Jimin, V en Jungkook) en het rapgedeelte (RM, Suga en J-Hope). Toen BTS meer dan alleen hiphop ging maken, kregen de zangers ruimte om zich te ontplooien. Zo werden zij de emotionele krachten achter nummers als Butterfly en Spring Day.

Op MOS: 7 laten de zangers opnieuw zien dat ze als kameleons van stijl kunnen veranderen. Op het stemmige Louder Than Bombs, mede geschreven door Troye Sivan, vormen de hoge zanglijnen een goede aanvulling op de vervormde, diepere noten van de rappers. De climax van het album is het filmische We Are Bulletproof: The Eternal, een verwijzing naar We Are Bulletproof Pt. 2 van hun debuutalbum.

Playlist: Spring Day / Butterfly / FAKE LOVE / The Truth Untold / Intro: Singularity / Euphoria / Serendipity / Louder Than Bombs / 00:00 (Zero O’Clock) / We Are Bulletproof: The Eternal

BTS, de vurige rappers

BTS kreeg een hoop stront over zich heen toen ze debuteerden als K-popgroep die ook aan hiphop deed. In een berucht filmpje uit 2013, waarin RM en Suga de Zuid-Koreaanse rapper B-Free ontmoetten, werden de twee BTS-leden neergezet als grote artiesten die de hiphop er een beetje bij wilden doen. “Ik hoopte juist dat de underground en mainstream samen konden komen,” antwoordde Suga.

RM, Suga en J-Hope hebben zich – door hun werk voor BTS en hun solomixtapes – bewezen als K-popidolen die ook serieus genomen moeten worden als rappers. In hun Cypher-serie reageren ze op hun critici, maar laten ze ook zien hoe technisch bekwaam ze als rappers zijn. “Of je me nou wack of fake noemt, wat het ook is, ik ben de nieuwe standaard voor K-pop,” rappen ze op een trapbeat op Cypher Pt.3: Killer.

In hun raps zijn de jongens ook op hun emotioneelst en rauwst.

Playlist: BTS Cypher Pt.3: Killer / BTS Cypher 4 / First Love / Outro: Tear / Intro : Persona / UGH! / Interlude: Shadow / Outro: Ego

BTS, de popsterren

In 2017 bracht BTS Love Yourself承 Her uit, een dromerig album over jonge mannen die verliefd worden. BTS tooide zich in alle kleuren van de regenboog en omarmde de popmuziek, vaak in combinatie met r&b. In het op disco geïnspireerde Trivia 轉: Seesaw is verrassende popzang te horen van Suga en Pied Piper is een speelse roast van de fans van de groep, die niet helemaal doorhebben hoe het leven van de BTS-sterren er echt uitziet.

Het merendeel van de popsongs van BTS is gewijd aan hun fans. De nummers Paradise en Magic Shop van Love Yourself 轉 Tear gaan over hoe ze een thuis kunnen creëren voor hun ARMY, de fanbase van de band. Het zoete, gevoelige liedje Boy With Luv van Map of the Soul: Persona is een knipoog naar het veel angstigere Boy In Luv uit het School Trilogy-tijdperk. HOME is een charismatisch r&b-nummer dat gaat over hoe de fans een toevluchtsoord voor de groep zijn geworden.

Hun nieuwste single Dynamite is een Engelstalig zomernummer dat BTS eindelijk de felbegeerde eerste plek in de Billboard Hot 100 heeft bezorgd. Het is wel ironisch en bitterzoet dat het misschien wel het minst BTS-achtige nummer is dat de band ooit heeft uitgebracht, maar voor nieuwe luisteraars kan het wel het startpunt zijn om nog veel meer van hun hits te ontdekken.

Playlist: Pied Piper / Paradise / Trivia 轉: Seesaw / Magic Shop / HOME / Boy With Luv (feat. Halsey) / Filter / Moon / Dynamite

