Buitenlandse studenten vertellen wat ze het vreemdst vonden aan Nederland

Nederland blijkt populair onder expats en internationale studenten. In maart publiceerde het Nuffic een onderzoek waaruit bleek dat in het studiejaar 2016-2017 112.000 internationale studenten in Nederland studeerden. Waarschijnlijk omdat er zoveel Engelstalige opleidingen zijn. Buitenlandse studenten doen blijkbaar niets liever dan hun voet zetten in het polderlijke Nederlandse veen, een dagje naar Madurodam, Heineken drinken, drop eten en weer wegwezen.

We begrijpen dat het achterlaten van je collega’s en vrienden tranen met tuiten veroorzaakt en dat er een heleboel dingen in Nederland gemist gaan worden. Daarom spraken we een paar expats en studenten om te vragen wat ze het meeste is bijgebleven aan Nederland en welke dingen de wenkbrauwen flink lieten fronsen.

Krisztina Kovacs, 27, België

Ik vond Nederlanders niet extreem verwelkomend en enthousiast. Maar als je ze eenmaal leert kennen nemen ze je mee op de fiets en proberen ze je brood met pindakaas aan te smeren. Dat vond ik wel leuk. Haring en poffertjes vond ik overigens goor.

Nederlanders werken superefficiënt en de communicatie verloopt op een vrij directe manier. Toen ik hier net kwam wonen vond ik dat heel gek. Ik leerde dat het oké is om te zeggen wat je denkt, altijd, op elk moment van de dag.

Er werd me verteld dat ik altijd meteen ter zake moest komen, anders zou het zonde zijn van je tijd, want die tijd kon je gebruiken om iets ‘gezelligs’ te doen. Wees efficiënt, wees cool. Al die jaren dat ik er woonde observeerde ik hoe ik me moest gedragen, omdat ik gefascineerd was door de cultuur en de mensen. Eerlijk gezegd wilde ik gewoon niet geassocieerd worden met de toeristen die toeterzat struinden over het Leidseplein, Rembrandtplein en het Red Light District. Die plekken vermeed ik liever.

Wat ik het meeste mis aan Amsterdam is de mogelijkheid om elke dag van de week ergens te gaan feesten. Hoe laat het ook is en waar je ook bent er is altijd wel een cafeetje waar je aan de bar kunt hangen en gezellig kunt kletsen.

Woonde in Amsterdam van september 2011 tot november 2014.

Gwen Wu, 33, Taiwan

Toen ik in Nederland woonde merkte ik dat er door Nederlanders heel makkelijk in het Engels wordt gecommuniceerd, dat maakte het eenvoudiger om contact te leggen.

Ik ontdekte dat zelfs in een drukke stad als Amsterdam mensen geduldig met elkaar omgingen en het was heel makkelijk om vrienden te maken. Wat ik er heerlijk vond was dat het niet om consumptie draaide. In Engeland, waar ik eerder woonde, en in mijn thuisland Taiwan draait het allemaal om de consumptiemaatschappij. In Nederland had je genoeg andere dingen te doen.

Wat me verder nog opviel was hoe anders jullie daten. In Taiwan is een eerste date heel formeel. We doen ons best om er goed uit te zien en vaak hebben we ook al een relatie voordat we elkaar voor het eerst zien. In Nederland begint het vaak heel casual met een kopje koffie en na heel lang daten kunnen jullie het erover hebben of jullie elkaar leuk genoeg vinden of niet.

Wat ik zelf het leukste vond aan Nederland was dat ik er mezelf kon zijn. Ik hoefde me niet mooier te maken dan ik ben om indruk te maken.

Woonde in Utrecht en Amstelveen van mei 2016 tot en met april 2017.

Zahia Siab, 23, Engeland

Ik kwam naar Nederland voor mijn studie en woonde vier jaar in Amsterdam-Oost voor een Bachelor aan het Amsterdam University College. Ik hou van de taal en de fietscultuur. Iedereen doet alles op de fiets, maakt niet uit hoe ver ze moeten fietsen. Ik at elke dag kip met satésaus en broodjes met hagelslag en ik was een veelvuldig museumbezoeker, aangezien ik groot fan ben van Rembrandt en Jan Steen.

Wat me het meest verbaasde was de enorme hoeveelheid papierwerk die op je af krijgt zodra je er gaat wonen. Het leek wel alsof elk aspect van mijn leven hier een enorm administratief gedoe was. Ik vond het behoorlijk stressvol om verschillende belastingen uit te pluizen en om een BSN nummer te krijgen. En net als ik dacht alles geregeld te hebben kwamen daar opeens nóg meer geregel bij kijken.

Ik ben in deze vier jaar echt van Nederland gaan houden en ik hoop terug te kunnen verhuizen zodra ik een baan vind.

Woonde in Amsterdam van september 2012 tot en met december 2016.

Peter McCully, 23, Ierland

Ik verhuisde vanuit een klein Iers dorpje naar Amsterdam voor mijn studie. Het verhuizen van een Iers dorpje naar een grote Nederlandse stad was best wel moeilijk. Wat me opviel was dat mijn Nederlandse vrienden tegen me zeiden dat ik in een slechte buurt woonde, ze noemden de Javabuurt ghetto, maar ik vond dat gek, want deze buurt was echt een walhalla in vergelijking met sommige buurten in Ierland.

Met de gemiddelde Nederlander kon ik het meestal, nadat ik me had aangepast, goed vinden. In het begin kwam de directheid namelijk nogal hard aan, maar ik herkende het al snel als een verfrissend gebrek aan onzin, in plaats van onbeleefdheid. Het beste aan Nederlanders vind ik de mate van ontspannenheid en acceptatie. Er is een grote hoeveelheid van verschillende levensstijlen, maar alles wordt geaccepteerd. Wat ik ook mooi vond was de veelgehoorde uitdrukking ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’.

Verder vond ik iedereen hartstikke sociaal. In Ierland missen we soms nog wel eens de vaardigheid om concreet iets af te spreken.

Woonde in Amsterdam van september 2014 tot en met januari 2015.

Danielle Deicont, 21, Canada

Ik heb vijf maanden in Nederland gewoond en gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik vond de Nederlanders vrij direct, extravert en luid. En ze hadden altijd wel zin in een feestje.

Ze beweerden altijd op tijd te komen omdat ze niet houden van traagheid, maar dat was niet altijd waar. En een van de dingen waar ik aan moest wennen toen ik vanuit Canada hierheen verhuisde was de levensstijl. Alles is hier relaxter en iedereen is makkelijk in de omgang. Heel anders dan mijn strenge en snelle leven thuis. Mensen in Amsterdam gaan bijvoorbeeld op de fiets naar het werk, en nemen in de middag een koffiepauze in een cafeetje.

Woonde in Amsterdam van februari tot en met juni 2017.

Ina Sonne, 23, Duitsland

Als ik ze vergelijk met Duitsers dan zijn Nederlanders veel ruimdenkender, makkelijker in de omgang en veel grappiger dan Duitsers, vooral de grapjes over Duitsers vond ik erg leuk. Misschien zijn ze zo ruimdenkend omdat ik alleen Amsterdammers heb leren kennen. Die waren allemaal heel internationaal, met veel verschillende achtergronden en stonden open voor het idee om in het buitenland te wonen en te studeren.

In het begin moest ik wennen aan het feit dat iedereen heel direct is. Het was soms schokkend om te horen wat mensen te zeggen hadden, zelfs als ik nergens om had gevraagd. Een keer merkte een jongen bijvoorbeeld op dat ik mijn benen had geschoren en zei daar meteen iets van. Mannen in Duitsland zouden dat nóóit doen.

In Duitsland wordt er vaak gezegd dat Amsterdam uiteindelijk overspoelt en in Atlantis verandert. Bij ons denkt iedereen namelijk dat Nederland en Amsterdam het meest zullen lijden onder de gevolgen van de klimaatveranderingen omdat het land onder zeeniveau ligt. En hoewel ik merkte dat Nederlanders heel begaan zijn met klimaatveranderingen, lijken jullie geen moment bang te zijn om te verdrinken. En dat verbaast me wel, moet ik zeggen.

Woonde in Amsterdam van februari 2014 tot en met februari 2017.