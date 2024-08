Buitenlandse studenten vertellen wat ze van het nachtleven in Nederland vinden

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op THUMP.



Als danceliefhebber heb je het best goed in Nederland. Festivals vind je er het hele jaar door, de clubs en feesten zijn niet op tien handen te tellen en de neef van je beste vriend heeft altijd wel een extra nummertje achter de hand als Mo en Appie allebei niet opnemen. Voor buitenlandse studenten die niet vies zijn van een nachtje doorhalen moet het hier de hemel op aarde zijn. Of toch niet? Ik vroeg vijf buitenlandse studenten die in Utrecht studeren wat ze van de Nederlandse clubcultuur vinden, en hoe het er bij hen thuis aan toegaat.



Gerardo (21) uit Guadalajara, Mexico, studeert Bouwkunde

THUMP: Hoe is het om te clubben in Mexico?

Gerardo: Het is zo ontzettend anders! Er zijn meerdere grote verschillen. Zo betalen de mannen altijd alles.



Dus als één jongen met drie meisjes op stap gaat, betaalt hij voor hen?

Ja, altijd. Het gaat niet eens om flirten of romantiek, het is puur Mexicaanse cultuur dat de dame nooit iets hoeft af te rekenen.



Oké, zijn er nog meer verschillen?

Er zijn geen clubs met enkel een dansvloer zoals hier, onze dansvloer wordt altijd omringd door tafels en stoelen. Het is normaal dat je aan een tafel zit met vrienden en flessen Bacardi van 35 euro leegdrinkt met de hele groep, in plaats van individueel drankjes bestelt. Zo nu en dan ga je met z’n allen de vloer op om te dansen op salsa en reggaeton, verder zit je op je stoel. Je wordt vrienden met de buren en je zingt mee.



Wacht even. Je zingt mee? Met z’n allen? In de club?

Ja, er wordt veel Mariachimuziek gespeeld. Mijn generatie houdt totaal niet van die liedjes, maar we kennen de hits natuurlijk wel allemaal. Als je straalbezopen bent, zing je toch wel mee. Clubben in Mexico voelt altijd als een persoonlijk feest: je leert iedereen om je heen kennen en je zingt uiteindelijk strontlazarus mee op bekende muziek.



Hoe zit dat met drugsgebruik?

Elke club heeft wel iemand rondlopen die er niet werkt bij wie je cocaïne van goede kwaliteit kunt halen. Wiet is ook makkelijk te scoren, maar daar staan jarenlange gevangenisstraffen op als je wordt betrapt. Voor dingen als xtc heb je een dealer nodig, maar dat is net zoals hier wel te regelen.

Ziva (21) uit Ljubljana, Slovenië, studeert Internationale Communicatie en Media

THUMP: Hoe is uitgaan in jouw Slovenië?

Ziva: In Slovenië kun je uit twee dingen kiezen: of je gaat voor Balkanmuziek of voor commerciële meuk. Thuiskomen is niet te doen, want er rijdt ’s nachts geen bus of trein – pas om zes uur ’s ochtends weer. In de weekenden gaan er zelfs helemaal geen treinen, dus dan kun je alleen een dure bus pakken. Taxi’s zijn al helemaal niet te betalen, maar als je met vrienden split is het wel oké.



En je bent te lui om te fietsen.

Nee joh, dat is veel te gevaarlijk. Er zijn geen fietspaden en de wegen zitten vol met gaten.



Oei, sorry. Is er een groot verschil qua publiek met Nederland?

Thuis draait het om uitsloven: gasten staan als ijdeltuiten voor de spiegel en willen zo cool mogelijk naar een feest. Het gaat alleen maar om geld en laten zien dat je geld hebt. Hier is iedereen samen met vrienden en maakt het niet uit hoe je eruit ziet of waar je naar luistert.



Is het hier perfect?

Bijna, op één ding na: ik vind het muntjessysteem dat sommige clubs zoals Basis hanteren onwijs irritant. Ik wil gewoon met cash of pin betalen en weten hoeveel ik uitgeef.

Luke (23) uit Manchester, Verenigd Koninkrijk, studeert Advertising & Brand Management

THUMP: Zeg eens Luke, heb je het naar je zin hier?

Luke: Ja, ik vind het erg leuk hoe relaxed iedereen hier is! In Manchester wonen drie miljoen mensen, zo’n kleinere gemeenschap als Utrecht bevalt goed. Je leert makkelijk mensen kennen.



Zijn er ook verschillen in het nachtleven?

Het grootste verschil vind ik de diversiteit in clubs onderling en het publiek. Ik ben onder meer in De School, Radion, Warehouse Elementenstraat en Basis geweest, en ik vind ze allemaal heel anders. In Manchester zijn de uitgaanslocaties nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Ik ben geen fan van de clubs daar, al wordt het de laatste tijd wat beter. Ze zijn de openingstijden aan het verruimen van bijvoorbeeld vier naar negen uur ’s ochtends.

Hoe zit dat met drugs?

Net als in Nederland kun je in Manchester makkelijk aan drugs komen, zolang je maar weet bij wie je moet zijn. De prijzen zijn ook hetzelfde, alleen is er veel minder informatie. Tijdens Amsterdam Dance Event werden we over van alles op de hoogte gesteld, maar in Manchester zijn er niet van dat soort veiligheidsmaatregelen of voorlichtingen. Als daar gevaarlijke pillen in omloop zijn, dan vind je geen A4’tjes aan de muur of tekstkarren op straat.



Kom je als homo in Manchester een beetje aan je trekken qua uitgaan?

In Manchester heb je The Gay Village, een onwijs groot gebied in het centrum met heel veel bars, hotels en restaurants. Alleen heeft ’t niet echt een goed imago en is het er best gevaarlijk. Zo heb je doordeweeks voor anderhalve pond al een mixdrankje, waardoor je heel andere bezoekers aantrekt dan personen uit de LGBT-gemeenschap. Verder ben ik in Nederland alleen naar FunHouse geweest, dat was wel leuk, maar niet heel bijzonder.



Het is hier zeker wel lekker goedkoop voor jou.

Iedereen denkt dat alles in het Verenigd Koninkrijk onwijs duur is, maar dat is alleen in Londen. In Manchester is het veel goedkoper, al helemaal dankzij Brexit. Daarom bestel ik daar tegenwoordig gewoon twee biertjes tegelijk, haha!

Mihai (20) uit Timișoara, Roemenië, studeert Internationale Marketing

THUMP: Waarom koos je ervoor om in Nederland te gaan studeren?

Mihai: Eerlijk gezegd ben ik hier alleen naartoe gekomen vanwege de wiet.



Vind je onze wiet lekker?

Zeker! Ik geniet er elke dag van. Ik heb ook veel coole mensen ontmoet en leuke herinneringen gemaakt. Ik hou echt van Nederland.



Valt er in Roemenië een beetje fatsoenlijk te blowen?

Het is de makkelijkste drugssoort om te regelen, maar iedereen is paranoïde door de politie, want die surveilleren constant en maken in het geheim foto’s van straatdeals. Twee vrienden van mij zitten nu in de gevangenis, ze werden opgepakt toen ze wiet kochten en konden natuurlijk niet tegen dat fotobewijs op. Sterker spul zoals xtc wil je niet kopen in Roemenië, want dan krijg je echt troep. Dealers interesseren zich alleen om hun geld, niet dat mensen plezier maken.



Hoe is het om daar naar clubs te gaan?

Ik vind het niet leuk, want er zijn alleen mainstream clubs met commerciële muziek. Eigenlijk is Nederland een totaal andere wereld voor mij: er is hier zo’n enorme vrijheid. Ook is iedereen hier open minded en cool – ik heb bijvoorbeeld ook even in Denemarken gewoond en daar was men veel geslotener.



Waar ben je hier zoal uitgeweest?

In TivoliVredenburg, Basis en Poema. Ik vond laatstgenoemde helemaal niks en ben na een halfuur weggegaan, daar werd alleen commerciële troep gedraaid. In Tivoli zag ik op het feest Adept artiesten als Ben Klock en Blawan, dat was echt te gek. Ik vind het zo bijzonder dat in Nederland elk weekend zo veel verschillende feestjes zijn, van drum-‘n-bass tot techno en house. Dat heb je in Roemenië niet.



Wat vind je dom aan Nederland?

Ik denk dat de vrijheid hier soms iets te ver doorslaat. Ik heb weleens mensen op straat gezien ’s nachts die echt te fucked up zijn door de alcohol en drugs. Het is goed om te kunnen doen wat je wil, maar ken wel je grenzen.

Elina (23) uit Helsinki, Finland, studeert Journalistiek



THUMP: Hallo Elina! Ben je onlangs nog naar een leuk feestje geweest hier?

Elina: Ja! Ik was vorig weekend naar Thuishaven. Ik vind het heel tof dat dat gewoon overdag op zondag is, erg handig als je op maandag naar school moet. Iedereen had het er onwijs naar zijn zin. Ik heb ook Boris Brejcha in Den Haag gezien. Wacht, mag ik over drugs praten?



Sure.

Ik had het idee dat veel mensen daar aan de drugs zaten, waardoor de sfeer compleet anders was dan ik gewend ben. In Finland drinken de meesten en dan wordt het een rotzooi. Mensen staan vaak stil en praten constant met elkaar. Bij dat feestje in Den Haag was iedereen enorm gefocust op de muziek.



Zijn er leuke technofeestjes in Helsinki?

Nou, in Nederland lijkt techno wel volksmuziek, maar in Finland komt het nu pas een beetje op. Er zijn een paar festivals zoals Weekend Festival en Summer Sound, maar die hebben alleen EDM-artiesten. Weekend Festival heeft dit jaar voor het eerste een technostage, dus ze proberen wel nieuwe dingen, dat is leuk. Er zijn een paar gave clubs, zoals Kaiku, die door Young Marco is uitgeroepen tot een van de beste Europese clubs.



Zijn er nog meer verschillen tussen Nederland en Finland?

Als je favoriete artiest naar Finland komt, dan moét je erheen, want dat is een kans die zich maar één keer in je leven voordoet. In Nederland is elke dj altijd overal! Verder vroeg ik laatst aan een vriend wat zijn koningsdagplannen waren. Hij zei dat hij naar een feest ging met zijn vader, die wat biertjes en een pil zou nemen. Zoiets hoor je alleen in Nederland.