De burgemeester van Venetië vindt twee toeristen die voor € 526 lunchen gierig

Kijk, het is geen geheim dat restaurants rondom toeristische trekpleisters bekend staan om hun slechte prijs-kwaliteitverhouding. Op zoek gaan naar een betaalbare maaltijd naast het San Marcoplein in Venetië is net zo onmogelijk als een vierkante meter vinden zonder zeven duiven en een vrouw met een selfiestick. Maar er is een verschil tussen zeventien euro voor een koffie bij Caffe Florian, en een rekening van 526 euro voorgeschoteld krijgen voor een lunch.

Het overkwam de Engelse toerist Luke Tang tijdens een recente trip naar de Italiaanse stad. Hij wilde even snel met zijn vader lunchen bij Trattoria Casanova voordat ze weer terug naar Engeland zouden vliegen. Hun maaltijd kostte ongeveer evenveel als hun ticket. Volgens Tang kregen ze meteen een schaal vol oesters voor zich geschoven, die ze niet hadden besteld. Toen hij dit wou melden aan de ober, werd hij genegeerd. Ze kregen hun voorgerechten samen met nóg een schaal vol met kreeft, garnalen en zeebaars waar ze niet om hadden gevraagd.

Het is een wonder dat ze niet meteen begonnen met braken toen de rekening kwam. Hun maaltijd, inclusief alle ongewenste extra’s, kostte 526 euro. Tang vertelde aan The Independent dat als ze geen vliegtuig hadden hoeven te halen, hij waarschijnlijk naar de politie was gestapt. In plaats daarvan schreef hij een boze brief aan de burgemeester van Venetië, waarin hij hem vroeg actie te ondernemen tegen restaurants die gebruik maken van toeristen die geen Italiaans spreken. “Ik verwacht niet dat ik word terugbetaald,” schreef hij. “Maar ik zou graag jullie aandacht willen vragen voor gedrag dat de reputatie van Venetië zou kunnen schaden.”

Het restaurant reageerde, en vertelde doodleuk dat ze dan maar alles wat ze niet hadden besteld, terug hadden moeten sturen. “We gaven ze wat ze besteld hadden. De prijzen van de vis zijn duidelijk te zien op het menu,” zei de manager van Trattoria Casanova tegen The Telegraph. “Ze hebben niets teruggestuurd. Als er gerechten waren gekomen die ze niet besteld hadden, hadden ze die moeten weigeren. Dan hadden ze niet hoeven betalen.”

De burgemeester van Venetië, Luigi Brugnaro, schuwde niet om zijn mening te geven in een interview met The Telegraph naar aanleiding van de brief. “Het zijn gierigaards,” zei hij. “Je eet en drinkt in een restaurant, en dan pas zeg je dat je de taal niet kan verstaan?” Brugnaro meende dat de familie Tang zou moeten weten dat eten in Venetië duur is – en dat ze ook ze fooi hadden moeten geven.

Dat gezegd, het blijkt dat Trattoria Casanova dit al een langere tijd doet. Volgens boze recensies op TripAdvisor en Yelp, zijn er meer klanten die extra gerechten kregen die ze niet hadden besteld, en moesten betalen voor gerechten die gewoon bij wat ze besteld hadden. Vrijwel iedereen was geschokt door de prijs van vis per honderd gram, en niet voor de gehele maaltijd, voor het geval je overal je weegschaal meeneemt. Oh, en het restaurant rekent ook nog eens 12 procent servicekosten, dus je geeft al fooi of je dat nu wil of niet.

Een Italiaans sprekende reviewer zei dat hij hoorde dat een klant klaagde bij een ober over gerechten die hij niet had besteld; hij stuurde ze terug en er werd gedreigd met de politie, als hij niet voor ze zou betalen (dat deed hij niet). Een ander zei dat hij moest betalen voor een Spritz die bij de maaltijd in had moeten zitten. Ook hij zat met een rekening van 168 euro. De kritiek is oneindig en bijna allemaal hetzelfde: nog een lunch van 230 euro, een vis van 210 euro en een visschaal van 791 euro waar je meteen een hartaanval van krijgt (ik had mijzelf van een brug gegooid).

Dus ja, misschien is het beter met een hele grote boog om Trattoria Casanova heen te lopen