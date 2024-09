Burna Boy over witte dansende mannen en zwetende mensen

Het internet is zowel wreed als vriendelijk. Het is lief omdat het je een dagelijkse dosis dierenfilmpjes en pornografie cadeau doet. Het internet is daarnaast genadeloos met al haar trolls en dank memes.

Maar het is ook de plek waar de zoekopdracht “witte man danst” automatisch wordt aangevuld met “witte man danst op Afrikaanse muziek”. Dat stuurt je door naar de video waarin een of andere kerel staat te dansen op Tonight, de hit van de Nigeriaanse muzikant Burna Boy uit 2012. We introduceerden de clip aan Burna Boy terwijl we hem lieten reageren op youtube-reacties onder zijn video. Je kan dat allemaal hieronder bekijken in de nieuwste aflevering van The People Vs..