Troost het kind in jezelf met deze kleurplaten van Burning Fik

Vrijdag was een heugelijke dag voor mensen die houden van een naderend weekend en muzikanten wiens naam begint met de letter ‘F’. Futures fantastisch fijne album High Off Life kwam uit, maar, belangrijker: De Fik 1 – het eerste gezamenlijke album van Burning Fik, met onder anderen Faberyayo, Baby Boys, Bob uit Zuid en Firoza – zag het levenslicht, als een chaotische liefdesbaby die enkel geboren is om op puberale wijze de maatschappij te sarren.



Deze heugelijke geboorte werd, zo goed als dat op dit moment kan, groots gevierd in het Amsterdamse SkateCafé. Vrijwel de hele Fik was er, er werd muziek gedraaid en er was ook iets met een paar kubieke meters huzarensalade en een slijptol. Een feestje zonder deze dingen is immers te verwaarlozen. Hier kun je het spektakel van begin tot eind nog eens terugkijken.

De release en het feestje zijn dus inmiddels geweest, maar dat betekent niet dat het plezier is opgehouden. Om naast auditief ook visueel geïmponeerd te worden, kun je vanaf nu een Burning Fik-kleurplatenboek bestellen. Elk nummer op het album heeft een eigen kleurplaat, gemaakt door illustratoren als Floor van het Nederend en Sander Ettema, maar ook door de moeder van beatmaker Dixak, en Blake Lanen – de zoon van.

Wat zeg je? Of je alvast een paar van die kleurplaten mag zien? Nou, vooruit. Hier kun je ze alvast downloaden. Ontspan, zeg al je afspraken af, praat met het kind in jezelf, kleur een plaat in, zet ‘m online, tag Burning Fik en maak kans op een eigen Fik-pretpakket.