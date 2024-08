Ga niet naar Burning Man, Instagram heeft het om zeep geholpen

Bang dat je onze beste verhalen mist? Schrijf je in voor onze wekelijkse newsletter.

“Burning Man.” Die twee simpele woorden doen bij veel mensen de gekste fantasieën (of de grootste nachtmerries) opborrelen. De jaarlijkse ontmoeting in de Black Rock-woestijn in Nevada is een droomachtige utopie, die draait om inclusiviteit, zelfexpressie, gemeenschapszin en verzet tegen het kapitalisme, behalve dan… dat dat helemaal niet zo is. Of in elk geval, steeds minder.

Onlangs schreef Marian Goodell, de baas van Burning Man, daarover een lang artikel in The Burning Man Journal. Terwijl de voorbereidingen voor de editie van 2019 op volle toeren draaien, hekelde zij de nefaste invloed die de Instagramcultuur heeft gehad op de filosofie van het festival. Al sinds enkele jaren merkt Goodell dat er alles rond Burning Man en Black Rock City steeds meer gecommercialiseerd en uitgebuit wordt.

“Een van de meest verontrustende tendensen is de steeds groter wordende groep mensen die geen enkel interesse heeft om een gemeenschap te vormen in Black Rock City, en puur om te consumeren naar het festival komt”, stelt ze in het stuk. Dat is zonde voor een festival zoals Burning Man, dat juist buiten de regels van het kapitalisme wil plaatsvinden. Maar spijtig genoeg kent Instagram geen grenzen. Veel Instagrammers leven in een cultuur waarin het belangrijker is om je bijzondere ervaringen te tonen, dan om ze werkelijk bewust mee te maken, en Burning Man bleek het perfecte decor voor allerlei sponsored post, commerciële shoots en andere uitspattingen van influencers en merken. “Onlangs heb ik ontdekt dat er verschillende productlanceringen hebben plaatsgevonden op het festival vorig jaar. Serieus?”, schrijft Goodell daarover.

Nothing makes me feel as gross as liking post-apocalypse chic on Instagram, then reading the caption and discovering it's actually Burning Man. — Jared Pechaček (@vandroidhelsing) September 5, 2018

“Er zijn bedrijven die glamoureuze ‘kampen’ aanbieden met alles erop en eraan, en daarbij geen enkele wens van hun klanten onbeantwoord laten. Maar Burning Man is alles behalve comfortabel en voorspelbaar.” Het resultaat van zulke praktijken: kuddes aan influencers die zich, gesponsord door merken, gemoedelijk installeren in luxe kampen die er voor hen zijn neergezet. Een van die plekken, het kamp Humano, wordt vergeleken met het rampachtige Fyre Festival, en dat is geen toeval: een verblijf in één van hun tenten kost tot $100.000. Ter herinnering: tickets voor Burning Man zelf kosten tussen de $190 en $390 (al kan je er ook voor kiezen $1.200 te betalen en daarmee lokale kunstenaars te ondersteunen.) “Na verschillende negatieve reacties van festivalgangers en bijna heel het team van Black Rock City, hebben we besloten Humano niet meer uit te nodigen voor onze editie van 2019”, schrijft Woodell nu. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het festival dat zo’n drastische maatregel genomen wordt.

Burning Man gaat juist om de constructie van een tijdelijke gemeenschap tussen mensen: “Burning Man wordt niet gemaakt voor jullie, het wordt gemaakt door jullie”, zo Goodell. Dat ideaal is moeilijk vol te houden wanneer er massaal influencers rondlopen die met hun opvallende woestijnpics – uiteraard in samenwerking met merken – geld komen verdienen met de aandacht van hun volgers, en vervolgens strikt onder elkaar willen blijven in hun luxe-comforttenten.

Deze zomer zal er dus, onder de brandende zon van de woestijn van Nevada, een nieuwe slag in de strijd tussen utopie en kapitalistische teleurstelling gestreden worden. Burning Man zal z’n best moeten doen om niet te eindigen als het nieuwe Coachella.

