Burrito met ei, chorizo en aardappel

Porties: 1

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Totaal: 15 minuten

Ingrediënten

Een halve chorizo, in blokjes

15 ml zonnebloemolie, baconvet of eendenvet is ook lekker (duh)

1 kleine vastkokende aardappel, in blokjes

3 grote eieren

Zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

1 bloemtortilla, even opgewarmd in een pan of magnetron

40 gram witte ui, gesnipperd

Een paar takjes koriander, fijngehakt

Bereidingswijze

1. Zet een kleine koekenpan op middelhoog vuur en bak hier de chorizo in. Laat de blokjes helemaal uitbakken, leg de uitgebakken chorizo op een bord, maar laat het vet in de pan.



2. Voeg nu de olie of het andere vet in de pan, en bak hier de aardappel in. Blijf roeren tot alles knapperig en bruin is, dit duurt ongeveer 12 minuten. Breng op smaak met zout en peper en leg de blokjes bij de chorizo op het bord.



3. Breek de eieren in de pan, roer alles door elkaar en breng op smaak met zout en peper. Breng op smaak met zout en peper, roer de chorizo door het eimengsel en bak op laag vuur de eieren tot ze nog een beetje zacht zijn. Zet de pan van het vuur.



4. Leg in het midden van de tortilla een laagje aardappelblokjes, het eimengsel, de koriander en de ui, rol ‘m nu op zoals een burrito. Eet het meteen op.