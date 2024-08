Ça Va Mieux heeft de eerste stap naar wereldovername gezet

‘Wereldovername’ is het antwoord wat je krijgt als je de jongens van Day Fly en Yurrit – samen zijn ze Ça Va Mieux – vraagt naar hun ultieme doel. Ambitieus, dat zeker, maar niet echt gemakkelijk. Het aantal machtsbeluste mensen dat ze is voorgegaan is zeker niet op twee handen te tellen, maar hey, wie weet was het veel voorspoediger afgelopen voor Genghis Khan als hij z’n plannen had mogen presenteren in een gevulde balzaal in het Wereldmuseum in Rotterdam. Laat staan als Raymond van Mil ook nog eens was langsgekomen om daar feestelijke foto’s van te schieten. Steken ze mooi in hun zak, die jongens.