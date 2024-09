Calvin Harris en Taylor Swift bekvechten met elkaar op Twitter en eigenlijk is het voor niemand interessant maar het interesseert je toch

Foto via Calvin Harris’ Instagram

De beroemde zangeres Taylor Swift en Schot Calvin Harris zijn twee mensen die nog niet zo lang geleden romantisch met elkaar waren verbonden. Er werd op elke mogelijke foto getongd, handjes vastgehouden en gerollebold, maar sinds begin deze maand is de liefde verdwenen. Zoals dat vaker gebeurt met gebroken liefdes, haten de twee voormalige tortelduifjes elkaar nu tot op het bot, en in het geval van Swift en Harris spelen de twee het via het almachtige interwebz uit, zodat iedereen kan meelezen.

Videos by VICE

Gisteren kwam via TMZ naar buiten dat Swift de vrouw blijkt te zijn achter Harris zijn hit This Is What You Came For en dat Harris lieverde niet wilde dat dat bekend zou worden. Volgens “bronnen dichtbij Swift” leidde dit uiteindelijk tot het einde van hun relatie. Harris bevestigde dit op Twitter, maar gaf wel aan dat het toch net iets anders in elkaar stak, waarna hij virtuele traantjes liet, althans zo lijkt het. Lees maar:

And she sings on a little bit of it too

Amazing lyric writer and she smashed it as usual https://t.co/vW3yGOIJit — Calvin Harris (@CalvinHarris) July 13, 2016

I wrote the music, produced the song, arranged it and cut the vocals though. And initially she wanted it kept secret, hence the pseudonym — Calvin Harris (@CalvinHarris) July 13, 2016

Hurtful to me at this point that her and her team would go so far out of their way to try and make ME look bad at this stage though — Calvin Harris (@CalvinHarris) July 13, 2016

I figure if you’re happy in your new relationship you should focus on that instead of trying to tear your ex bf down for something to do — Calvin Harris (@CalvinHarris) July 13, 2016

I know you’re off tour and you need someone new to try and bury like Katy ETC but I’m not that guy, sorry. I won’t allow it — Calvin Harris (@CalvinHarris) July 13, 2016

Please focus on the positive aspects of YOUR life because you’ve earned a great one — Calvin Harris (@CalvinHarris) July 13, 2016



Wat hier uit op valt te maken? Best veel, en de komende uren zullen er een hoop meer conclusies worden getrokken, die dan weer opduiken op heel veel sites en twitter. Bespaar je de moeite, wij hebben alvast alle mogelijke interpretaties onder elkaar gezet.



Rijke witte man is verbitterd door de breuk met rijke witte vrouw

Brexit Deel II: Wat de breuk tussen Calvin Harris en Taylor Swift ons vertelt over de ‘bijzondere relatie’



Calvin Harris? Je bedoelt Calvin die in verlegenheid is gebracht door deze openbaringen

Taylor Swift? Je bedoelt Taylor Shade

Deze mensen zijn succesvol, maar ook doldwaas



Gotta Catch Em All? Hoe Taylor opnieuw een ex in haar macht heeft is als het spelen van Pokemon Go

Schotse man tegen een buitenlander: “Ik hou nog altijd van de EU”



Taylor Swift beweert enkele liedjes van Calvin Harris te hebben geschreven, je gelooft nooit hoe Harris daar op reageert!

Wacht op de drop: Calvin Harris heeft zojuist keihard uitgehaald



Taylor Swift maakt gehakt van Calvin Harris met een messcherpe bevestiging van haar woordvoerder



Twitter Taylor roostert een man