Camerafabrikanten reageren nauwelijks op verzoeken om camera’s te versleutelen

Vorige week ondertekenden meer dan 150 documentairefotografen en -filmmakers een open brief aan de grote camerafabrikanten.

Ze luidden de noodklok en vragen de fabrikanten, waaronder Nikon, Olympus en Sony, om hun producten te versleutelen. Maar de grote bedrijven staan daar niet echt om te springen, blijkt uit een klein onderzoek van Motherboard. Van de vijf bedrijven die wij contacteerden, reageerder er maar twee (Nikon, en Olympus), en beiden tonen zich niet bereid om iets aan hun beleid te veranderen.

“Zonder versleutingsmogelijkheden kan al ons werk worden doorzocht door de politie, het leger en de douane. En inde landen waar wij opereren kunnen de gevolgen daarvan soms verschrikkelijk zijn,” schrijven de journalisten. De brief is gepubliceerd door de Freedom of Press Foundation en is ondertekend door mensen als Laura Poitras en Alex Gibney, de makers achter documentaires over Edward Snowden en cyberoorlog, respectievelijk.

“Versleuteling stelt ons in staat om de belangrijke verhalen ook in de gevaarlijke gedeelten van de wereld te blijven vertellen,” schrijven de journalisten. Maar de fabrikanten reageren nauwelijks op de verzoeken.

“We luisteren continu naar wat de markt nodig heeft en dat zullen we ook bijven doen,” zegt een woordvoerder van Nikon tegen Motherboard. Olympus reageerde ook nogal generiek: “Bedankt voor uw interesse in Oympus. De bestuurders van Olympus KeyMed blijven toegewijd aan belangrijke goede doelen, maar in een veranderende markt moeten we de keuzes die we maken goed kunnen rationaliseren.” Ok Olympus, thanks!

Canon, Sony en Fuji reageerden helemaal niet.

Trevor Timm, de hoogste baas bij de Freedom of the Press Foundation, schreef ons dat de “reacties van fabrikanten ontzettend teleurstellend zijn. Er is een enorme markt voor camera’s die gemakkelijk te versleutelen zijn.” Het is volgens hem deprimerend hoe stug grote camerabedrijven reageren op zo’n fundamenteel probleem. En als je bedenkt hoe gemakkelijk het is om camera’s te hacken, is het inderdaad bizar dat de grote fabrikanten doen alsof er niets aan de hand is.