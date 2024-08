Camgirls kunnen de vraag amper bijhouden tijdens de lockdown

Als je thuis vastzit, kun je jezelf maar beter goed vermaken. Dat lijkt in ieder geval de gedachtegang te zijn van de mensen die ervoor hebben gezorgd dat de online seksindustrie gouden tijden beleeft. Sekswerkers die in de fysieke wereld te werk gaan hebben het lastig, maar websites als Pornhub weten niet wat ze meemaken, en ook camgirls kunnen de vraag letterlijk niet bijhouden.



De meeste mensen wenden zich tot camgirls omdat ze aan hun gerief willen komen, maar sommigen doen het ook om wat emotionele steun te krijgen tijdens deze crisis. Maar waar het ze ook om te doen is: ze zijn bereid om er veel geld en tijd in te steken. We spraken vier camgirls over wat deze toegenomen vraag betekent voor hun bankrekening, en of ze al het werk überhaupt nog aankunnen.

Videos by VICE

Ava Moore

De lockdown heeft voor mij tot nu toe goed uitgepakt. Er kijken meer mensen naar mijn liveshows, de betaalde video’s op mijn website worden beter verkocht en ook de interacties op social media nemen toe. Om precies te zijn is mijn bedrijf met 30 procent gegroeid sinds het begin van de lockdown. Ik probeer er natuurlijk zoveel mogelijk uit te halen: ik heb op Twitter een wedstrijdje opgezet waarbij je gratis toegang tot mijn video’s kunt krijgen. Ik film mezelf ook steeds op Snapchat en Instagram terwijl ik aan het eten ben, make-up opdoe of workout-oefeningen doe. Livestreams zijn een handige manier om nieuwe kijkers te krijgen.

Sinds de lockdown breng ik veel meer tijd door op social media. Ik kan laten zien wanneer ik beschikbaar ben en mijn publiek een beetje teasen met speciale aanbiedingen, zoals een nieuwe liveshow in de ochtend of een Snapchat-special voor de lockdown. De Snapchat-show duurt vijf minuten, kost 15 euro en biedt getrouwde mannen de mogelijkheid om even snel een verzetje op te zoeken. Ik ben zeven dagen per week aan het werk en de uren tel ik eigenlijk niet eens, maar grofweg ben ik bezig van acht uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds. Maar ik doe het ook wel ergens voor, want maart was mijn beste maand sinds 2017.

Kat Aluna

Ik heb het erg druk de laatste tijd, en ik snap het ook wel, want mensen weten dat we thuis zijn en dat we ze kunnen helpen om hun hoofd leeg te maken. Een paar dagen geleden keken er meer dan 300 mensen naar mijn liveshow. Dat zijn er nogal wat. Maar ik pas wel op dat ik niet te veel op deze golf meega. Ik wil niet in een seksrobot veranderen en wel naar mijn eigen lichaam blijven luisteren.

Er zijn eigenlijk maar twee verschillen tussen mijn werk voor en na de lockdown: nu post ik ook gratis video’s op mijn social media en cam ik ook ‘s nachts. Ik doe dat niet vaak, maar aangezien ik de deur nauwelijks uit kan moet ik toch andere manieren vinden om mezelf bezig te houden. Wij moeten ook contact blijven houden, dat werkt twee kanten op. Voor de rest is mijn ritme nog gewoon hetzelfde. ‘s Ochtends train ik, update ik mijn social media en ik ben ongeveer 2 uur per dag live. Dat is op zich wel genoeg. Ik zou meer kunnen werken, maar ik wil niet 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Chloé Sanchez

Omdat websites als Pornhub hun video’s gratis beschikbaar hebben gesteld tijdens de lockdown, verwachten mensen dat wij dat ook doen. Dat doe ik niet, maar ik bied wel een speciaal ‘lockdown-pakket’ aan voor 34 euro in plaats van 39 euro, wat toegang geeft tot mijn website, al mijn video’s en mijn Snapchat.

Mijn werkdagen duren vaak meer dan 17 uur, als je alle video’s, workouts, social media en het opzetten van apparatuur erbij optelt. De vraag is enorm gegroeid. Het aantal bezoekers voor mijn gratis liveshows is verdrievoudigd, en op een gegeven moment had ik zelfs 360 bezoekers tegelijkertijd. Eerst dacht ik dat er iets fout ging met de server, maar de vraag is gewoon echt met 30 procent gestegen.

Veel mensen zijn niet per se op zoek naar pure porno. Twee gasten vroegen een keer of ik al mijn kleren gewoon aan kon houden, want ze wilden alleen praten. En dat is maar goed ook, want ik kan niet een maand lang dildo’s in mezelf steken. Dat zou mijn lichaam echt niet trekken.

Charlie Tantra

In de eerste vier dagen van de lockdown ontplofte het aantal aanvragen. Sindsdien is het weer wat normaler geworden, maar dat komt waarschijnlijk doordat er op dit moment ook heel veel vrouwen liveshows aanbieden. Die doen het cammen er normaal gesproken een beetje bij, maar zijn nu veel meer beschikbaar.

Ik heb het gevoel dat mensen het eerst wel een chill idee vonden om de hele dag door te kunnen rukken, maar dat is nu wel een beetje afgenomen. Al hebben mijn video’s op Pornhub meer views dan ooit. Ik maak gebruik van deze situatie in mijn communicatiestrategie: ik gebruik de hashtag #lockdown, promoot mijn betaalde video’s en heb nu een happy hour op vrijdagavond op Facebook. De eerste keer waren er zo’n honderd bezoekers.

Wel of geen lockdown – mijn werk is hetzelfde. Sekswerkers die in de fysieke wereld actief zijn hebben een veel groter probleem. Erg zuur voor ze. Ik heb het geluk dat ik mijn werk voort kan zetten en het zelfs met andere hobby’s kan combineren. Ik ben bijvoorbeeld mijn kookdiploma aan het halen, en misschien ga ik wel wat stoute video’s schieten waarbij ik in sexy outfits in de keuken sta.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Frankrijk .