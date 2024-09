Cam’ron heeft ‘’A Thousand Miles’’ van Vanessa Carlton gesampled

Wat Cam’ron – rapper, acteur, artiest- wil laten weten is het volgende: onder zijn ruige uiterlijk en onder z’n roze bont is hij een hypersensitieve ziel. En hoe kun je dat beter overbrengen dan door Vanessa Carlton’s ultieme coming of age-film anthem A Thousand Miles te samplen op je nieuwste nummer?

Hij liet een stukje van de track horen onder een deel van de trailer van zijn aankomende filmproject 10,000 Miles, en daarin hoor je Killa Cam spitten over het bekende piano riffje van Vanessa Carlton. Dat klinkt best heel okay, en met “like a small condom / I get through it,” laat hij horen dat hij lyricaal in ieder geval ontzettend in vorm is.

Videos by VICE

De volledige track komt volgende week uit, en de film – misschien het beste te beschrijven als The Notebook, maar dan met cocaïne – komt aankomende zomer, schrijft Cam op z’n instagram. Tot die tijd kun je daar genieten van deze snippet.



Follow Lauren on Twitter.

(Image via Cam’ron on Instagram)