Politics of Food: Canada’s controversiële zeehondenjacht

De Canadese zeehondenjacht is al decennia een controversieel onderwerp. Dierenrechtenorganisaties roepen al jaren om een verbod, terwijl families in Nunavut, Newfoundland en de Magdalena-eilanden strijden om hun jachttradities te kunnen behouden. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben de verkoop van zeehondenproducten verboden, maar in de afgelopen jaren is in Canadese culinaire wereld steeds meer aandacht gekomen voor de duurzame vangst van zeehonden.

Omdat we hier meer vanaf wilden weten, hebben we MUNCHIES-correspondent Adam Gollner op pad gestuurd om te praten met de belangrijkste mensen in het debat. Gollner reisde samen met een aantal topchefs die vinden dat zeehondenvlees een essentieel onderdeel is van de Canadese identiteit af naar het gebied. En hij vergezelde Inuitjagers op zeehondenjacht in Iqaluit om te leren hoe zeehonden in het poolgebied overleven.

Videos by VICE

Ook ontmoette hij mensen van PETA in New York en IFAW in Montreal, die van mening zijn dat het doden van zeehonden een wrede, verouderde traditie is. De lokale bevolking die samenleeft met de zeehonden meent alleen dat de dierenrechtenorganisaties ander motieven hebben.