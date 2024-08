Maak kennis met ‘Cannabread’, het eerste legale cannabisbrood in België

“Sorry, ik had eerder een soort jonge hipster verwacht,” zeg ik tegen de bedenker van Cannabread. Veel mannen van in de zestig zouden mij op dat moment vragen om met mijn vragen, jeugdige arrogantie en ironische t-shirt op te rotten, maar niet de man die in een fabriek in Vorst tegenover mij staat. Na een briljant idee, maanden testen en een eerste inval van het voedselagentschap FAVV, heeft Charly Löwy ook geen tijd om te rond de pot te draaien.



Maar laten we beginnen bij het begin, aan het eind van de jaren 90, toen zowat iedereen nog vond dat Reeboks niets meer waren dan lelijke sportschoenen, en de jarenlange heerschappij van fatsoenlijk brood abrupt tot z’n einde kwam. Dit was de tijd waarin we begonnen alles in de supermarkt te kopen en zachte stokbroden ons voor een luttele 25 Belgische frank (oftewel 61 eurocent) door de strot geduwd werden. De geur van een warm, vers gebakken brood werd stilaan zeldzamer dan het zicht van een eenzaam jongetje op straat, en daar moesten we maar aan wennen.

Videos by VICE

Met zijn wit hemdje en een horloge met een hoog Proximus CEO-gehalte, lijkt Charly Löwy meer op Don Draper dan op een neo-bakker in de problemen.

25 jaar later sta ik bij de ingang van een fabriek in Vorst, waar ik verwelkomd wordt door de onmiskenbaar heerlijke geur van nostalgie. Al van op honderd meter afstand ruik je de deeg die hier in gigantische ovens goudbruin gebakken wordt. Charly Löwy is al bijna 40 jaar de eigenaar van het bedrijf. In 1947 richtte zijn vader La Wetternoise op, dat ondertussen is omgedoopt tot Lowy. “Ik heb de stiel geleerd van bakkers die al 20 tot 30 jaar ervaring hadden”, verteld de patron me trots.

Met zijn marineblauwe jasje op een wit hemdje, zijn hoornen bril en een horloge die een hoog Proximus CEO-gehalte heeft, lijkt Charly Löwy meer op Don Draper dan op een neo-bakker in de problemen. “Tja, ik ben noch jong noch hipster”, reageert hij droogjes.

“Soms blijft het wel een beetje tussen je tanden zitten, maar dat is gewoon part of the experience.”

En toch lijkt het nieuwe product dat in zijn handen heeft, recht uit een rampzalige aflevering van ‘High and Fines Herbes’ van Caballero & Jean Jass te komen: een cannabisbrood waarop in bloemige letters ‘Cannabread’ te lezen valt, meteen ook een belangrijke hoopdrager voor nieuwe inkomsten voor de bakkerij.

De baas pakt er een groot mes bij en snijdt een lekker dik sneetje van het Cannabread af. Onder de krokante korst is de kruimel van het cannabrood licht groen van kleur en spotten kenners de fijngestampte zaden. “Soms blijven ze wel een beetje tussen je tanden zitten, maar dat is gewoon part of the experience”, zegt Charly Löwy. Wanneer ik het proef, smaakt het brood naar geroosterde hazelnoten, maar vooral naar groen en hooi. “Naar wiet, ahja!”, vindt de bakker.“We hebben heel veel testen gedaan. De smaak mocht niet te scherp of te sterk zijn. Onze eerste batches waren bijvoorbeeld nog veel te intens van smaak.” Na enkele maanden testen vonden Charly en zijn mannen een recept op basis van 15% gepelde en gemalen zaden, meel en zuurdesem, en bovendien helemaal biologisch. “Het past heel goed bij zoetzure mengsels,” weet de patron. Ik vermoed dat het ook best nice is voor wie laat op de avond de munchies krijgt, al zegt hij dat er niet bij.

Wanneer ik het wil hebben over wiet en de munchies die praktisch iedereen daar wel eens van krijgt, is hij een beetje lichtgereaakt. “Cannabis is niet alleen maar een genotsmiddel,” zegt Charly Löwy streng. En hij heeft gelijk. Het THC-gehalte in Cannabread ligt onder de toegestane drempel van 0,2% die in België geldt voor producten op basis van hennep. Je gaat er dus, voor alle duidelijkheid, niet high van worden. En verder is dit brood ook gewoon een bom aan mineralen, vitamine E, Omega 3 en 6, vezels, caroteen, magnesium, essentiële aminozuren, enzovoort. Hennep is gezond en dus goed voor je, dat is eigenlijk het enige dat je moet onthouden.

“We willen eerst en vooral broodliefhebbers aantrekken, maar je kan niet ontkennen dat cannabisproducten tegenwoordig duidelijk in de mode zijn.”

Charles Löwy weigert me ook te vertellen hoe het komt dat hij zoveel weet over cannabis. Wat we wel weten is dat de ondernemer de afgelopen jaren hard gewerkt heeft aan zijn concept. Na een samenwerking met Brussels Beer Project (met als resultaat een brood op basis van biergranen) en een ‘paars brood’ van zwarte rijst dat hij nog steeds bij RSC Anderlecht aan de man probeert te brengen, gaat hij deze keer voor gebakken deegbollen met wiet in. “We willen eerst en vooral broodliefhebbers aantrekken, maar je kan niet ontkennen dat cannabisproducten tegenwoordig duidelijk in de mode zijn,” bekent de man die zowel dromen als brood lijkt te verkopen.

Al bij al is wiet gewoon een business als een ander, en brengt het nog wat meer op als je er de term ‘superfood’ voor plakt. Lowy gaat zonder gêne mee met die trend: hij wil zijn broden binnenkort in supermarkten zien liggen in broodzakken met een groot, opvallend hennepblad. “Natuurlijk doen we dat ook een klein beetje om te provoceren”, lacht hij. Maar hij weet ondertussen 100 procent zeker dat er verder niets aan te merken valt op zijn product.

Toen hij Cannabread in 2018 voor het eerst op de markt probeerde brengen, werd Charly Löwy door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen – het gevreesde FAVV – gedwongen alle broden van de markt halen en ze te vernietigen. De reden: zijn Cannabread beschikte toen nog niet over het nodige certificaat om te bewijzen dat het THC-gehalte van het brood de wettelijke limiet wel degelijk niet overschrijdt. “Zulke dingen kan je nu eenmaal meemaken als je met verwerkt hennepzaad werkt. Het bureau is heel waakzaam voor dit soort nieuwe producten, en de wet is en blijft de wet.” Charly Löwy spreekt er ondertussen heel ontspannen over, en dat mag niet verbazen. Hij staat er goed voor, want sinds onlangs is zijn Cannabread weer beschikbaar in zijn winkel in de Taborastraat (vlak bij de Grote Markt in Brussel), en vanaf volgende maand ook in alle Carrefour-supermarkten van franchisegroep Mestdagh (in Brussel, Tienen en Aarschot, dus). En zo krijgt de term ‘Wake & Bake’ definitief een volledig nieuwe betekenis.

Krijg elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen over wiet, eten en meer: schrijf je nu in voor onze newsletter.

Volg VICE België ook op Instagram.