‘Captain Marvel’ laat zien hoe recensies hun waarde verliezen

Een paar uur nadat de film uitkwam, begonnen mensen die alvast hadden besloten dat ze Captain Marvel niet leuk vonden de film kapot te maken op Rotten Tomatoes, nog voordat ze ‘m hadden gezien. Captain Marvel is een film over een officier van de luchtmacht die ook een soort buitenaards wezen is en van katten houdt, en die toevallig een vrouw is. Sommige mensen hebben daar problemen mee. Veel kwade recensies op YouTube zien de vrouwelijke hoofdpersoon als “feministische propaganda” en vinden dat de film een wit voetje probeert te halen bij social justice warriors.

Volgens The Hollywood Reporter had de film tegen acht uur ’s ochtends op de dag van de première een score van 33 procent uit meer dan 58.000 recensies. Volgens Rotten Tomatoes zorgde een bug ervoor dat er recensies werden meegeteld die waren geschreven voordat de film uit was. Toen die bug gefikst was, sprong de score omhoog naar 35 procent. Op het moment van schrijven heeft de film een publieksscore van 59 procent, dat is de score die door gebruikers van de site gegeven is.

Als ik die publieksscore had bekeken voordat ik die avond besloot of ik naar de film zou gaan, had ik de indruk gekregen dat het zonde van de moeite en het geld was. Als ik even verder had gezocht, was ik erachter gekomen dat de negatieve reviews afkomstig waren van mensen waar ik niks mee heb. Maar hoe had ik dat moeten weten?

Deze tactiek van mensen die veel negatieve recensies achterlaten, heet ‘review bombing’, en raakt steeds meer in gebruik. Platforms weten nog niet hoe ze ermee om moeten gaan. Dat is een probleem. Recensies van gebruikers is nu het zoveelste slagveld van de cultuuroorlog die de wereld opslokt. Daarom zijn recensies, als het aankomt op films als Captain Marvel, waardeloos. Dat geldt trouwens niet alleen voor films, maar voor alle producten of diensten die betrokken raken bij de cultuuroorlog.

Rotten Tomatoes schreef in een statement op hun site, gepubliceerd op 25 februari, dat er momenteel gesleuteld wordt aan de functionaliteit omtrent films die nog moeten uitkomen. Hieronder valt onder andere dat gebruikers niet kunnen reageren of recenseren voordat een film in de bioscoop te zien is.

“Hoe dan ook, voordat een film uitkomt, vragen we aan gebruikers of ze ‘m willen zien. Die score wordt opgeteld en is te zien op de site,” was ook te lezen in het statement. “Helaas hebben we gezien dat er een stijging is qua input die niet constructief is, en die soms op het randje zit van trolling. We denken dat dit onze gebruikers benadeeld.”

Dat sleutelen verliep alleen niet vlekkeloos: in een statement aan The Hollywood Reporter op 8 maart schreef Rotten Tomatoes dat er tijdens het invoeren van de veranderingen een fout werd gemaakt waardoor de stemmen die voor en na het uitkomen van de film werden uitgebracht bij elkaar werden opgeteld. Dat zorgde voor onduidelijkheid en was tegelijkertijd voer voor trolls.

Het is gewoon een manier om een cultuuroorlog te voeren tegen dingen en mensen die je niet mag.

Het fenomeen van review bombing is niet nieuw. Het gebeurde bij het Red Hen restaurant, nadat de eigenaar aan Donald Trumps perschef Sarah Huckabee Sanders vroeg om weg te gaan. Mensen gebruikten toen Yelp om het restaurant te verdedigen of juist te vernietigen. Yelp heeft richtlijnen die stellen dat een gebruiker “een persoonlijke consumentenervaring” moet beschrijven en niet “iets wat iemand in het nieuws heeft gelezen,” zei een woordvoerder van Yelp ten tijde van het Red Hen-debacle. Toch duurt het een week om een Yelp-pagina die een review bombing heeft ondergaan op te schonen.

Steam heeft – ondanks dat ze er een potje van maken als het aankomt op het modereren van content en ze de aanwezigheid van haatgroepen negeren – als een van de eerste platformen een serieuze poging gedaan om het probleem van review bombing aan te kaarten. Voordat je een recensie kunt plaatsen, moet je een spel kopen en minstens twintig minuten spelen. Bij de recensies staat vervolgens vermeld hoe lang de recensent het spel gespeeld heeft. Ook laat Steam het zien als er ergens een piek is in het aantal negatieve recensies. Dit zijn goede maatregelen, maar alsnog is Steam niet immuun voor review bombing.

Er is niks mis met het analyseren van populaire cultuur. Dat is waarom we graag recensies lezen. En het is helemaal prima als je zoveel gevoelens hebt bij een superheldenfilm dat je ervan moet huilen of er boos van wordt. Maar dat is niet wat review bombing is. Het is gewoon een manier om een cultuuroorlog te voeren tegen dingen en mensen die je niet mag. En de platforms die we gebruiken om recensies achter te laten zijn nog niet klaar om weerstand te bieden tegen hordes kwade internetgebruikers.