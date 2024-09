Foto’s van het nalatenschap van de maffia in Sicilië

Alle foto’s door Mimi Mollica, wiens boek Terra Nostra nu beschikbaar is bij Dewi Lewis Publishing.

Fotograaf Mimi Mollica komt uit Palermo, maar woont tegenwoordig in Londen. Hij heeft zeven jaar lang het effect van Cosa Nostra op zijn thuisregio vastgelegd, en heeft daarmee geprobeerd om de pijn vast te leggen van degenen die nog steeds de klappen voelen van dit bloederige en gewelddadige stukje lokale geschiedenis.

In zijn nieuwe boek Terra Nostra toont hij degenen die het hebben overleefd, en de hoopvolle glimlachjes van degenen die de donkerste dagen niet hebben meegemaakt, maar wel nog steeds worden geraakt door de effecten. Ik sprak met Mimi over zijn boek, Godfather-t-shirts en het collectieve trauma van Sicilië.

VICE: Kan je wat vertellen over de titel van het boek, Terra Nostra?

Mimi Mollica: Terra Nostra betekent letterlijk “ons land”, en is een referentie naar Cosa Nostra, wat de naam is van de Siciliaanse maffia. Ik heb het zo genoemd omdat het boek een persoonlijke reis is terug naar het land dat ik heb verlaten, en het nalatenschap van de Cosa Nostra in Sicilië documenteert, die ons land heeft uitgebuit en een gapende kloof heeft geschapen tussen ons en het landschap – en in de maatschappij, politiek en de economie. Ik had het gevoel dat de Cosa Nostra ons land van ons heeft afgenomen, en dus zou Terra Nostra een provocatieve titel zijn om ons bezit terug te claimen.

Is er sprake van een collectief trauma bij de Sicilianen als gevolg van de Cosa Nostra en hun misdaden?

Ik denk het wel. Ik weet niet hoe bewust dit is, of wie daar duidelijk over nadenkt. Er zijn zeker signalen van een getraumatiseerde maatschappij – dit is eigenlijk precies waar mijn foto’s over gaan. Je hebt mensen die bij een gefortuneerde laag van de samenleving horen die de cultuur hebben afgedankt, en het vooral zien als een traumatisch element van het verleden. Maar er ook andere mensen die meer als slachtoffers erbij betrokken zijn, of als onderdeel van de onderwereld, die de directe impact voelen en minder middelen hebben om zichzelf ertegen te verdedigen. Maar over het algemeen denk ik dat dit een getraumatiseerde samenleving is, en dat is een van de belangrijkste dingen die ik probeer over te brengen met mijn werk.

Op een van de foto’s zie je een Godfather-t-shirt weerspiegeld in de winkelruit. Wordt er veel maffiaprullaria verkocht aan toeristen?

Dit is iets dat de laatste tien jaar exponentieel is toegenomen. Toen ik nog klein was, lagen er geen Godfather-shirts in de souvenirwinkels van Palermo. Maar tegenwoordig kan je overal in Sicilië t-shirts, hoeden, schorten, asbakken, kopjes, mokken, glazen en sjaals vinden met afbeeldingen en personages uit Hollywood-films. Ik vind het een treurig gebeuren, omdat het een nationale tragedie is waar nu een karikatuur van wordt gemaakt. Het is gevaarlijk om er zo naar te kijken – als iets leuks, iets vermakelijks. De maffia heeft dood en verderf gezaaid en ons land en onze cultuur kapotgemaakt, en nu wordt het verkocht aan toeristen als iets geinigs om mee naar huis te nemen van vakantie.

Kijk je als expat ook anders naar dit fenomeen, omdat je meer afstand hebt?

De afstand gaf me de kans om een dieper begrip te ontwikkelen van de plaats waar ik vandaan kom. Eerst was ik me natuurlijk wel bewust van de maffia en wist ik wel van de moorden en de tragedies, en het nalatenschap af, maar ik was nooit in staat om dit in een groter perspectief te plaatsen. De afstand, helemaal voor een fotograaf, is het eerste dat je nodig hebt om echt te zien wat er gebeurt. Als je te dicht op iets zit, dan ben je niet in staat om het duidelijk te zien. Ik zeg niet dat visie de objectieve waarheid is, maar ik was tenminste in staat om genoeg ruimte te scheppen om mijn eigen gedachtes over het nalatenschap van de Cosa Nostra in Sicilië te ontwikkelen.

Dankjewel, Mimi.

