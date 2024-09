Caramel Curves: de motorgang voor vrouwen uit New Orleans

De enige regels om lid te kunnen worden: je moet een vrouw zijn en een motor hebben.



Hoge hakken, paarse motors, en een helm met een roze hanenkam erop: Caramel Curves is geen doorsnee motorbende. De groep werd in 2005 opgericht door Caramel en was bedoeld als de vrouwelijke variant op een mannelijke motorbende. Nadat orkaan Katrina de stad verwoestte en de bende uit elkaar viel, was de toekomst onzeker – tot Caramel besloot om de Curves weer bij elkaar te brengen; deze keer als een zelfstandige club.

Samen hebben ze een groep gecreëerd die draait om zelfvertrouwen, kameraadschap, wheelies, en creatieve manieren om je vervoermiddel te versieren. De enige regels om lid te kunnen worden: je moet een vrouw zijn en een motor hebben. In de eerste aflevering van Girl Gangs ontmoet Broadly de leden van dit vrouwencollectief en volgen we de bende terwijl ze door de straten van de Big Easy scheuren.





