Niemand gaat zo gracieus om met haters als Cardi B, zo wordt weer eens bewezen in onze nieuwe aflevering van The People Vs.. De rapper reageerde voor ons op de wanstaltige en lieftallige comments onder haar video voor Bodak Yellow, en laat de internet-trolls verbijsterd achter. Ze vertelt ze onder andere hoe pijnlijk het zou zijn om in een piemel te stikken, terwijl ze haar fans eeuwige rijkdom toewenst. Kijk en leer hierboven.