Cardi B versus Nardwuar is een ontmoeting tussen twee legendes

Elke maand komt Nardwuar wel met een interview dat je semi-legendarisch kan noemen, neem bijvoorbeeld de recente aflevering met Brockhampton. Maar afgelopen week is het onvoorstelbare gebeurd: Nardwuar heeft eindelijk Cardi B ontmoet. Twee van de meest aanstekelijke, leuke persoonlijkheden uit de muziekwereld zijn samengekomen. Het interview vond plaats tijdens Coachella, en in tien minuten tijd geeft de eigenzinnige journalist de artiest een berg cadeaus, waarbij we haar weer wat beter leren kennen.



Maar goed, moeten we eigenlijk nog uitleggen waarom dit zo sick is? De titel van dit artikel moet al genoeg zeggen. Kijk er hierboven naar en geniet.



