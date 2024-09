Caribou gooide een enorme berg zeldzame en oude opnames online

Ik zat gisteren toevallig nog op WhoSampled te kijken, en ik was weer verbaasd over de bizarre geluiden die Caribou zoal samplede voor zijn album Swim. Die wereldberoemde maffe hoge kreet uit Odessa? Gewoon uit een Bollywood-plaat geknipt!

Dat maakt het nog cooler dat Caribou (aka Dan Snaith) deze week vijf (!) bijzondere releases op Bandcamp heeft gezet, en die kan je kopen voor een bedrag dat je zelf mag bepalen. Het zijn drie albums die voorheen alleen op cd koop waren bij optredens, en twee releases van Caribou Vibration Ensemble. Snaith noemde het restjes van zijn opnames, en het is een mooi kijkje in het werkproces van de Canadees: de cd uit 2010 is gemaakt rond het verschijnen van zijn doorbraakalbum Swim, en begint met een 47-minuten durende mix die alle kanten op gaat. Daarna volgen een stel ruwe diamanten van liedjes, waar Snaith zachtjes overheen zingt.

Luister en koop de vijf cd’s via Bandcamp.