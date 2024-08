We spraken Carlos Valdes over 17 jaar ADE-katers, pizza en moed indrinken

In Katerconversaties gaan we op katerontbijt met bekende Nederlanders om alles te weten te komen over hun katergeschiedenis en wat ze in hun mond stoppen in een poging zich weer oké te voelen.

Vanwege Amsterdam Dance Event gaat MUNCHIES eten met vier Nederlandse dj’s om te kijken hoe zij deze monsterweek vol uitspattingen overleven. Zij zien tijdens hun werk ontelbaar veel brakke koppen in de maak voorbijkomen. Carlos Valdes kom je regelmatig tegen tijdens clubnachten. Dan staat hij niet altijd in de dj-booth knallende house- en technoplaten te draaien. Als clubbezoeker support hij regelmatig zijn collega’s op de dansvloer of spot je hem bij zijn legendarische gayfeest Is Burning, dat hij al jarenlang samen met Sandrien organiseert.

Videos by VICE

MUNCHIES: Hoi Carlos, we zitten nu bij Small World, waarom kom je hier als je brak bent?

Carlos: Als ik brak ben wil ik niet ver lopen, ik woon hier vlakbij. Ik kom er graag, de mensen die hier werken zijn gezellig en snappen precies wat ik wil. De cappuccino drink ik tegenwoordig met havermelk. Van gewone melk krijg ik last van mijn maag en dat is niet handig als je brak bent. De focaccia vind ik hier heel erg lekker en is veel minder saai dan een ciabatta. Het is smaakvoller en een beetje vettig. Ik laat ‘m beleggen met taleggio, gegrilde groenten en pesto. Erg vet eten vind ik heerlijk, maar daar ben ik mee gestopt. Je lichaam moet herstellen en dat lukt niet met ongezonde dingen.

Eet je thuis ook zo uitgebreid?

Thuis ontbijt ik niet vaak, maar als ik brak ben wel. Ik heb dan vaak al een tijd niet gegeten. Dan maak ik een eitje, maar ik zou ook gewoon een bord pasta kunnen eten. Ik heb dan geen behoefte aan nog meer alcohol, dat probeer ik juist te vermijden. Maar tijdens iets als ADE drink ik wel sneller een glas wijn of biertje als ik daar gewoon zin in hebt. Maar meestal heb ik geen behoefte aan drank, ik moet dan echt even resetten.

Wanneer kwam je hier voor het laatst?

Afgelopen zondag was ik hier nog, de avond daarvoor was ik in De School. Ik had veel door elkaar gedronken, niet okay. Ik dronk bier, whiskey en wodka-Red Bull. Dat laatste is wel mijn grootste valkuil, dat drink ik al sinds mijn zestiende.

Wanneer was je voor het eerst dronken?

Dat was twintig jaar geleden in de Tagrijn in Hilversum. Ik vierde daar mijn zestiende verjaardag. Er was een fles Bacardi en die heb ik toen in mijn eentje leeg gedronken. Daar had ik gewoon zin in. Ik heb in de tuin van de buren gekotst en werd toen naakt wakker met allemaal cadeautjes om me heen. Ik wist helemaal niet wat er gebeurd was.

Wat ga je doen tijdens ADE?

Ik denk dat dit jaar een hele andere ADE-ervaring wordt. De afgelopen jaren draaide ik soms wel vijf keer en dan ging ik ook nog naar borrels. Dan was het echt gaan, gaan, gaan. Dit jaar draai ik op donderdag in de OT301 en organiseer ik op zaterdag met Sandrien Is Burning in de A’Dam Toren. Ik wil het echt rustig aan doen, want volgende week sta ik in de Panorama Bar in Berlijn en is er Is Burning in Shelter. Daarvoor moet ik gewoon fit zijn.

Ik hoorde trouwens dat er een pizza Is Burning bestaat, klopt dat?

Ja die is er, er is een ‘Is Burning’-pizza bij de pizzeria naast Rush Hour. Er zit tomatensaus, verse knoflook, rode peper en pittige salami op. Het is trouwens niet de Italiaan die ook broodjes verkoopt, alhoewel die ook heel chill is, maar ik bedoel het restaurant dat daarnaast zit.



Ga je jezelf moed indrinken als je op zo’n legendarische plek als de Panorama Bar moet draaien?

Ik ga wel drinken, maar ik ga vooral veel slapen. Ik wil er pas zo kort mogelijk voor ik moet draaien zijn. Zodra ik daar aankom bestel ik meteen een drankje, ik denk whiskey. Dat drink je ook niet zo snel weg. Of een goede Mai Taj, ofzo. Als ik eenmaal aan het draaien ben, moet ik het eerste uur er een beetje inkomen. Ik bereid een set wel voor, maar je weet niet wat de dj voor jou doet. Als ik er niet lekker in zit, wil ik zeker dat drankje. Maar als ik helemaal in mijn set zit, vergeet ik überhaupt om te drinken. Zelfs roken vergeet ik.

Wanneer bezocht je voor het eerst ADE?

Zeventien jaar geleden ging ik voor het eerst als bezoeker naar ADE samen met Isis. We gingen naar Hotel Arena en naar wat panels bij de ADE-conferentie. Als dj heb ik echt veel mooie herinneringen aan ADE: Breakfast Club in Radion, daar moest ik op het laatste moment invallen, De Natte Cel in Trouw samen met Sandrien, en vorig jaar draaide ik in De School na Job Jobse. Wat ik me ook nog heel goed kan herinneren was een after na VBX, dat was in de Cruquiusgilde, nog voor die plek bekend was. Ongeveer de hele internationale dj-scene was aanwezig. Sandrien en ik besloten spontaan te draaien en dat ging zo lekker. Iedereen was aan. Dat is echt een van de leukste ADE-herinneringen.



Heb je nog een ADE-overlevingstip?

Je moet jezelf voeden als je zo lang wilt feesten en weten wat je met je lichaam doet. Het publiek is er nu wel bewuster mee bezig, dat komt omdat er meer 24-uursclubs zijn. Je kunt als club niet zeggen geef honderd euro uit aan alcohol, maar er is geen eten.

Zorg ook voor genoeg slaap. Water drinken naast alcohol beperkt de kater enorm. En ga alleen naar een feest als je echt zin hebt, je kunt gewoon niet overal bij zijn. Ik zeg niet dat je minder uit moet gaan, maar ga alleen naar de events die je echt wil mee maken. Niet te vroeg pieken is ook belangrijk. Tenzij je maar naar één feestje toe wilt. Maak gewoon een goed programma voor jezelf. En vermijd te veel vodka-Redbull.

Gaan we doen. Bedankt, Carlos.