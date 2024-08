Carnaval boven de rivieren is soms een tikkie ongemakkelijk

Carnaval verdeelt Nederland in het zuiden en het noorden, zou je kunnen zeggen. Onder de rivieren hijst iedere ziel zich in een feestkostuum om het dagenlang op een stevig robbertje hossen te zetten, boven de rivieren dendert het leven ongeveer even normaal door als iedere andere dag.

Nou is dit een nogal lompe beschrijving van de werkelijkheid, want ook boven de rivieren wordt Carnaval gevierd, op sommige plekken met meer overgave dan op andere plekken. Ook Zwolle doet mee en wordt omgetoverd tot Sassendonk, maar de stad is bij uitstek een plek waar je de grens tussen wel en niet carnavallen op straat kunt zien. De helft van de stad draagt een mal hoedje, de andere helft loopt er wat onwennig bij in z’n saaie normale kloffie. Dat levert een soms vervreemdend straatbeeld op.

Videos by VICE

Maarten Delobel was zaterdag in Zwolle, en probeerde het contrast tussen zeer gezellige party en normale alledaagsheid in beeld te vangen.