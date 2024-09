De keiharde jaren-80-synthwave van Carpenter Brut kan zich prima meten met heavy metal

We kunnen inmiddels wel stellen dat Carpenter Brut – meester van de synthwave (of retrowave, darksynth, of hoe-je-het-ook-wil-noemen) – zichzelf dubbel en dwars heeft bewezen. Met meerdere succesvolle EP’s en tours achter de rug en een live-album dat dit jaar uitkomt, staat het Franse ensemble op de eerste rij van het specifieke genre waarin het opereert. De oprichter van het project is een mysterieuze producer die het liefst anoniem blijft en tijdens zijn tours een drummer en gitarist meeneemt.

Tijdens hun uitverkochte shows wisselt het publiek af tussen fistpumpen, springen, heupen schudden en moshen. De energie is intens en het is elke keer weer vreemd om het metalvolk met hun leren jassen en patches helemaal los te zien gaan op dit soort muziek. Ik heb de band onlangs een keer in Brooklyn kunnen zien en zes maanden geleden reisde ik naar Kiev in Oekraïne om een ander concert van ze te checken. Na dat optreden sprak ik de man achter het project over de connecties tussen metal en zijn eigen geluid.

Videos by VICE

Noisey: Jullie muziek doet vaak denken aan de jaren tachtig. Wat zijn jouw eerste muzikale herinneringen?

Carpenter Brut: Ik herinner me dat ik als kind Iron Maiden speelde op mijn strontslechte drumstel. Daarna werd het Metallica en Megadeth. Maar het eerste wow-moment kreeg ik met Destroy Erase Improve van Meshuggah. Ik begreep de riff of het ritme niet maar het was mijn eerste echte muzikale schok. Ook Type-O Negative en de Deftones staan tussen mijn favorieten.

De term ‘synthwave’ wordt op dit moment te pas en onpas op muziek geplakt. Hoe zou je je muziek zelf omschrijven? Ik zeg altijd tegen mensen dat het ‘heavy metal met een beetje Justice aan de crack’ is.

Ik kan mijn muziek niet beschrijven maar ‘heavy metal met een beetje Justice aan de crack’ klinkt niet slecht. Eigenlijk is het muziek uit de jaren tachtig die niet bestond in de jaren tachtig.

Ik weet dat je niet van plan bent om nieuwe muziek te maken tot volgend jaar maar zijn er nieuwe dingen die je wil uitproberen?

Ik weet niet wat de volgende stap is. Ik moet een paar dingen verbeteren. Zoals bij Trent Reznor is bij mij ook elk album anders. Het is moeilijk om hetzelfde nummer steeds opnieuw te schrijven en ik wil dat ook niet doen. Misschien probeer ik wel iets dat serieuzer en donkerder is voor het nieuwe materiaal. Misschien iets ritmischer of iets meer metal, misschien zelfs iets als Meshuggah. Ik houd ervan als muziek tot je doordringt. Je moet altijd een goede riff kiezen.

Ben je ook beïnvloed door andere media zoals boeken of strips?

Ik vind strips nog niet zo lang echt leuk. Ik ben niet echt een lezer, omdat ik dan in slaap val of aan iets anders ga denken. De strips Walking Dead, Preacher, Batman, Sin City en Akira vind ik wel goed . Deze zomer las ik 1984. Misschien ga ik het in mijn volgende album over totalitarisme en politiek hebben, iets dat me bang maakt. Vreemden beschuldigen. Een muur bouwen. Waarom is het zo moeilijk voor mensen om overweg te kunnen met mensen die anders zijn?

Goede vraag. Iets anders: synthwave wordt vaak naast metal gezet en de twee vulden elkaar helemaal aan toen je afgelopen herfst een paar keer optrad met de heavymetalband Ghost. Hoe vond je het om met hen te spelen?

We werden goed onthaald door de fans van Ghost. Ze waren vrij kalm tijdens ons optreden omdat ze daar uiteindelijk voor Ghost waren. Sommigen waren heel nieuwsgierig naar onze muziek, sommigen hielden ervan en anderen waren gewoon onverschillig.

Heb je nieuwe muziek kunnen maken tijdens die drukke tourschema’s?

Nee, het touren nam te veel tijd in beslag – veel te veel om eerlijk te zijn. Maar ik heb nergens spijt van. 2017 ziet er ook heel druk uit maar ik ben eindelijk begonnen met componeren. Het is hoe dan ook te vroeg om meer details te geven.

Naar wat voor muziek heb je de laatste tijd geluisterd, en wat heeft je geïnspireerd?

Wanneer ik componeer, probeer ik niet naar muziek te luisteren, zodat ik niet rechtstreeks beïnvloed wordt. Ik luister nu naar Run the Jewels 3, wat mijn nieuwe muziek niet gaat beïnvloeden, haha.

De Kickstarter voor Turbo Killer 2 , de sciencefictionfilm waarvoor jij de muziek schrijft, haalde 185,000 euro op! Ben je al aan dat project begonnen?

Ik ben er nog niet aan begonnen. Ik wacht op de eerste beelden. De regisseurs wilden al lang een film maken met mijn muziek erin, ver voordat de clip van de eerste Turbo Killer uitkwam. Na het succes van die videoclip – die zij ook hebben geregisseerd – en alle reacties op YouTube die naar een opvolger vroegen, kregen ze het idee om een film te maken rond het universum van Turbo Killer. De film zal ook de video worden voor mijn volgende album. We maken de cirkel rond.

Ik denk dat de eerste video voor Turbo Killer genomineerd zou moeten worden voor een Oscar. Wat denk je daarvan?

Een Oscar, een Grammy en een MTV award, op z’n minst!

Tot slot: hoe zijn jullie op de line-up van Roadburn terechtgekomen?

Ik kan je niet vertellen waarom Roadburn ons gevraagd heeft maar ik ben heel enthousiast om op dat festival te spelen. Er hangt een soort aura rond Roadburn, snap je? Roadburn is een autoriteit. Hun line-ups zijn altijd interessant en er spelen veel vette bands.



Carpenter Brut speelt dit jaar op Roadburn. Lees ook nog even het interview dat we onlangs hadden met de oprichter van het festival, Walter Hoeijmakers.



Coverfoto door Xavier Lalanne-Tauzia